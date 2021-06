Slabe novice za Aleksandro Pivec

Ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v postopku proti nekdanji kmetijski ministrici Aleksandri Pivec zaradi nastanitve v Izoli in na Krasu v letih 2019 in 2020 so pravnomočne. Upravno sodišče je namreč zavrnilo tožbeni zahtevek Pivčeve, so sporočili iz KPK.



KPK je lani uvedel preiskavo za Pivčevo in izolskega župana Danila Markočiča. Pri takratni predsednici Desusa in ministrici je preiskoval dogodke v Izoli in na Krasu v letih 2019 in 2020, in sicer sume kršitev etike in integritete javnega sektorja ter sume kršitev prepovedi oziroma omejitev sprejemanja daril.



Komisija zaradi sprememb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki so začele veljati 17. novembra lani in so spremenile pogoje za javno objavo njenih ugotovitev, do dokončnega razpleta zadeve ni smela objaviti ugotovitev o konkretnem primeru niti ne smela razkrivati dejanskega stanja, ki ga je ugotovila v postopku in je zapisano v ugotovitvah.

Nočitev tudi za družinska člana

Sodbo upravnega sodišča je KPK prejel prejšnji teden in jo skupaj z ugotovitvami objavil na spletnih straneh. Sodba, kot so zapisali pri KPK, v celoti potrjuje pravilnost postopka, ki ga je KPK vodil v zvezi s Pivčevo, kot tudi pravilnost ugotovitev KPK o kršitvah zakona o integriteti in preprečevanju korupcije tako glede kršitve integritete kot kršitev določb v zvezi s prepovedjo in z omejitvami pri sprejemanju daril v javnem sektorju.



Sodišče je ugotovilo, da je KPK pravilno zapolnil pojem integritete in ugotovil ravnanje v nasprotju z integriteto, ki pomeni pričakovano delovanje in odgovornost javnih funkcionarjev ter uslužbencev pri izvrševanju javne oblasti, funkcije, pooblastila ali druge pristojnosti za odločanje. Prav tako je pritrdil odločitvi KPK, da je podana kršitev prepovedi in omejitev sprejemanja daril s tem, ko je obravnavana oseba sprejela korist za svoja družinska člana v obliki plačila hotelskih nočitev, so zapisali v sporočilu za javnost.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: