Slaba volja zaradi obvestila upravnika: Če vas zebe, se ogrevajte z električnimi radiatorji ali s klimo

Nekatere stanovalce nekega stanovanjskega objekta v Ljubljani je šokiralo obvestilo upravnika. Na oglasno desko je izobesil obvestilo o vklopu ogrevanja in zapisal, da se bo to vklopilo šele, ko bo zunanja temperatura ob 21. uri tri zaporedne dni 10 stopinj Celzija in ne 12, kot je za začetek kurilne sezone predvideno. Ogrevanje objekta, ki ga ogreva s toplotno energijo Energetika Ljubljana, bodo torej začeli kasneje, kot je bilo predvideno in priporočeno. Spremembe v ogrevalni sezoni 2022 in 2023 so uvedli zaradi situacije na trgu ogrevanja in energetske krize.

To pa ni edina sprememba, ki so jo uvedli v tem stanovanjskem objektu. Napovedali so tudi, da bo čas ogrevanja med 6. in 22. uro, nižje bodo tudi stopinje ogrevanja. V obvestilu so zapisali, da bo zagotovljena temperatura v stanovanjih 20 stopinj Celzija.

V obrazložitvi, zakaj so se odločili za takšne korake, so zapisali, da je situacija na trgu nepredvidljiva in da so se cene energentov povišale. Pojasnili so, da ni mogoče predvideti, kakšna bo zima, zato želijo zmanjšati prekomerno porabo in s spremembami pri načinu ogrevanja predvsem zaščititi etažne lastnike pred visokimi stroški ogrevanja. Tistim, ki bi jih morda zazeblo, pa predlagajo, naj se grejejo z drugimi viri ogrevanja – z električnim radiatorjem ali s klimo.

Fotografija obvestila je zakrožila po družabnih omrežjih in številni so se ob tem zgražali in spraševali, ali gre za samovoljo upravljavca, navodila Energetike Ljubljana. Prav nihče pa se ni vprašal, ali so se morda tako odločili stanovalci sami.

Zagnanih že polovica toplotnih postaj

Iz odgovorov Energetike Ljubljana, ki toplotno oskrbuje skoraj polovico vseh stanovanj v ljubljanski občini, pa je mogoče razbrati, kako je prišlo do odločitve o spremembi. V odgovoru so nam pojasnili, da proizvajajo toplotno energijo vse dni v letu in da uporabniki daljinskega ogrevanja v Ljubljani o začetku ogrevalne sezone odločajo sami. »V praksi to pomeni, da imajo v primeru, da živijo v večstanovanjskih stavbah, z upravniki stavb sklenjen dogovor na ravni upravnik–nadzorni odbor oziroma upravnik–etažni lastniki o začetku in koncu ogrevanja oziroma imajo temu primerno že nastavljene temperaturne parametre v toplotnih postajah posameznih stavb.«

Pojasnili so nam, da so toplotne postaje samodejno nastavljene in se po določenem upadu temperature same vklopijo oziroma izklopijo. Če so bili po ogrevalni sezoni ventili fizično zaprti, pa za priklope poskrbijo vzdrževalci. »V Energetiki Ljubljana tako v daljinskem sistemu zaznamo povečan odjem toplote in zato obratujemo z večjo močjo ter na podlagi tega zabeležimo, kdaj se je dejansko začela ogrevalna sezona. Trenutno je že polovica toplotnih postaj v sistemu daljinskega ogrevanja v Ljubljani že zagnanih oziroma je že povečala odjem toplote.«

Kakšna je primerna temperatura?

Dodatno so pojasnili, da je na sistem daljinskega ogrevanja je priključenih 48 odstotkov vseh stanovanj v MOL oziroma okoli 61.000, za dostop toplote do njihovih stanovanj oziroma hiš pa skrbi okoli 4.400 toplotnih postaj. »Energetika Ljubljana vzdržuje okoli 800 toplotnih postaj, ostale imajo druge pogodbene vzdrževalce (konkretnejše podatke imajo upravniki).«

Poudarili so, da so podrobni temperaturni režimi posameznih toplotnih postaj stvar dogovora med etažnimi lastniki in upravniki. Zapisali so, da dobavijo točno toliko toplote, ko je posamezna toplotna postaja zahteva oziroma potrebuje, in da spodbujajo učinkovito rabo energije. Eno izmed zlatih pravil varčevanja je tudi, »da je primerna temperatura dnevnih prostorov med 20 in 21 stopinjami, v spalnih prostorih pa 18 ali 19.«