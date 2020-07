Slaba volja v Portorožu: luksuzni hotel naj bi okupirali Romi

Z Romi so imeli v v sredo zvečer tudi težave v zabaviščnem parku v Portorožu. Kot so v poročilu zapisali policisti, so ob 22.31 prejeli prijavo, da večja skupina razbija inventar in napada druge goste. »Policisti so na kraju našli skupino oseb z Dolenjske. Ti so povedali, da jih je druga skupina napadla, nato pa da so se razbežali. Razlogov za konflikt niso želeli navesti. Ti drugi, za enkrat neznani storilci, pa naj bi pretepli tudi zaposlenega v zabaviščnem parku. Policisti z zbiranjem obvestil o dogajanju nadaljujejo, preiskujejo tudi sum storitve kaznivega dejanja nasilništva,« je še zapisala Anita Leskovec.

O Romih, ki oblegajo luksuzni hotel v Portorožu, se je za portal Regional obala razgovoril tudi eden izmed zaposlenih in dejal, da imajo v hotelu težave, saj z svojim neprimernim obnašanjem odganjajo druge goste.

Vplivneži navalili na petzvezdični hotel



O tem, kako sta bone v Kempinskem unovčila, sta posnela vlog tudi mlada rtvjevka in njen mišičnjak, sicer glasbenik in nekdanji tekmovalec v resničnostnem šovu Bar.

Luksuzni petzvezdični hotel v središču Portoroža naj bi okupirali pripadniki romske skupnosti. Po naših informacijah naj bi večja skupina Romov najela predsedniški apartma v hotelu Kempinski Palace Portorož in pri nekaterih gostih povzročila kar nekaj slabe volje. Krivo naj bilo predvsem njihova glasnost in razposajenost, zaradi česar si gosti, ki so prišli tja na sproščen oddih ne morejo sprostiti in spočiti.Ali to drži, smo preverili v hotelu, kjer odgovarjajo, da ne morejo komentirati, kateri gosti so bivali ali trenutno bivajo v hotelu zaradi zasebnosti ter varovanja njihovih podatkov. »Želeli bi poudariti, da so pri nas v hotelu vsi gostje dobrodošli, ne glede na njihovo etično pripadnost ter kulturno ozadje,« je zapisala. Na vprašanje, ali so pri plačilu predsedniškega apartmaja uporabili turistični bon, je odgovorila: »Kot omenjeno, zaradi varovanja podatkov tega ne moremo komentirati, lahko pa povemo, da način plačila ne bi bil pomemben, saj gostov ne diskriminiramo glede na njihov način plačila - ali je to denar, kreditna kartica ali turistični bon.«Sicer pa je omenjeni hotel letos pravi hit med Slovenci. Na družabnih omrežjih namreč skoraj vsak, ki se odpravi tja, ponosno deli utrinke svojega razvajanja v luksuzu. Čeprav so nekateri pomislili, da so vsa del hotelskega promocijska sodelovanja z vplivneži pa ni čisto tako. »V preteklih letih so socialna omrežja zelo močno zrasla ter posamezniki delijo na njih več doživetij, kot so jih v preteklosti in posledično je tudi več materiala na teh platformah, kar da videz, da gre pri vseh za plačane promocije. Imeli smo nekaj manjših sodelovanj, ampak večinoma gre za goste, ki so se sami odločili obiskati naš hotel ter delijo svojo izkušnjo s svojimi sledilci.«Sicer pa je letos v portoroškem hotelu več slovenskih gostov kot v preteklih letih, še pojasnjuje Ziererjeva. »V hotelu je več slovenskih gostov kot v prejšnjih letih, ko so prevladovali tuji gostje in zelo smo veseli, da lahko naš hotel predstavimo tudi posameznikom, ki ga do sedaj niso poznali. Upamo, da bodo imeli pri nas lepo doživetje ter da se kdo odloči za ponoven obisk tudi v prihodnje.« Do povečanega obiska slovenskih gostov je gotovo prišlo tudi zaradi turističnih bonov. V Kempinskem jih je bilo namreč do zdaj izkoriščenih že več kot 350.