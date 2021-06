Slaba volja pri Slovencih na Hrvaškem, oglasil se je tudi Andrej Šter

Z zelenih območij brez karantene, a pod enim pogojem

V soboto je začel veljati spremenjeni odlok vlade o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve epidemije covida 19. Med novostmi je uvedba oranžnega in zelenega seznama držav. Veljavnost negativnega testa PCR se podaljšuje na 72 ur od odvzema brisa, pri hitrem antigenskem testu pa ostaja 48 ur. Med drugim pa so se obalni deli Hrvaške znašli na oranžnem seznamu, kar je povzročilo kar nekaj slabe volje pri Slovencih, saj so mnogi morali opraviti test, sprememba pa je začela veljati že v nekaj urah.Zadnjo odločitev vlade je v oddaji Dobro jutro komentiral tudi vodja konzularne službe»Zadnja sprememba, ki je sicer šla v pozitivno smer, saj je veljavnost testa podaljšala na 72 ur, je bila sprejeta zelo na hitro,« je dejal in poudaril, da je bilo pretekli vikend že kar nekaj Slovencev na hrvaški obali. Šter verjame, da so imeli številni precejšnje težave pri najdbi testirnega mesta, saj to to morali storiti na hitro in še med koncem tedna. Prepričan je, da bi takšne spremembe morale v veljavo stopiti tako, da se imajo ljudje čas pripraviti na to. Izpostavil pa je tudi, da je bilo verjetno tudi za policiste naporno, ko so se nejevoljni Slovenci vračali v domovino.Oseba, ki prihaja z območja na zelenem seznamu, lahko po novem vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu. Ob vstopu pa mora predložiti dokazilo, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki je na zelenem seznamu. Če ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na temno rdečem seznamu.Za prihod iz rdečih in temno rdečih držav se ob vstopu v Slovenijo zahteva predložitev testa PCR, oseba pa se nato napoti v karanteno na domu. To ne velja za cepljene in prebolele osebe, ki lahko v Slovenijo vstopijo, če predložijo potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.