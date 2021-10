Slaba volja pred Tarčo: Gospa Žnidaršič me je poklicala in povedala, da ji je nerodno, ampak ... (VIDEO)

Za komentar smo prosili tudi Televizijo Slovenija. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo

Kangler: Kolesarjenje poslancev se mi ne zdi primerno

V tokratni Tarči bo beseda tekla o protestih. Ker ima s tovrstnimi shodi oziroma vstajami precej izkušenj, so v oddajo povabili tudi sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve in nekdanjega mariborskega župana. Z njegove stranke so zjutraj sporočili, da bo njihov predsednik gost v nocojšnji oddaji, a je Kangler čez nekaj ur doživel neprijetno presenečenje. Na twitterju je sporočil, da so si v zadnjem trenutku premislili.Kaj točno se je zgodilo, smo preverili neposredno pri Kanglerju. Kot nam je zaupal v telefonskem pogovoru, so ga v sredo povabili v Tarčo. »Dejali so mi, da je to stoodstotno in sem potrdil ter se organiziral, ker to poteka v živo ob osmih zvečer.« Kot pravi, ga je danes poklicala voditeljica. »Rekla je, da se opravičuje in da ji je nerodno, a da mora biti oddaja uravnotežena in da ne spadam v tisto okolje, glede na to, da bo tam tudi. Povedal sem ji, da jaz nisem poslanec, ampak sem zaposlen na ministrstvu za notranje zadeve.«Kangler meni, da so vzroki za odpoved sodelovanja v oddaji povsem drugje. »Moje mnenje je, da sem moteč, ker bi jim nalil čistega vina. Saj ni nobene skrivnosti tu. Kdo je bil v Mariboru v prvih vrstah na protestih? Sama levica, levičarji, od Parkljiča do SD-ja, Zaresa, da ne naštevam profesorjev in profesoric,« je dejal nekdanji župan.»Takrat se je rodila Levica oziroma Solidarnost. Doktorja Trčka so celo z marico vozili, danes je v SD-ju,« nadaljuje Kangler in dodaja, da danes s petkovimi kolesarji kolesarijo tudi opozicijski poslanci, nekdanji predsednikpa da na proslavo pride s simboli nekega gibanja. »To se meni ne zdi primerno,« še poudarja sekretar.O današnjem dogodku je Kangler obširneje spregovoril tudi na Facebooku.