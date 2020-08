Slaba vest za Aleksandro Pivec

Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe stranke Desus je sprejela stališče, da ima svet stranke v obdobju med kongresoma tudi pristojnost razrešiti predsednika stranke, je potrdil strankin govorec Janez Ujčič. Ob tem je poudaril, da njihova stran z Aleksandro Pivec na čelu vztraja na stališču, da lahko predsednika razreši le kongres.



V stranki Desus se namreč soočajo z različnimi mnenji o tem, ali svet lahko razreši predsednika stranke. Tak predlog za razrešitev Pivčeve so namreč svetu podali poslanci Desus, a so na seji sveta prejšnji teden predsednici izglasovali le nezaupnico, pred glasovanjem o njeni razrešitvi pa je predsednik sveta Tomaž Gantar sejo prekinil, da bi dilemo razčistili. Že takrat je napovedal, da bodo do nadaljevanja seje sveta pridobili mnenje strankine komisije za statutarna vprašanja in pritožbe.

Komisija je zasedala danes in sprejela stališče, da je svet po statutu pristojen tudi za razrešitev predsednika stranke. V primeru spora glede razlage o nejasnostih po statutu odloča svet stranke, njegova odločitev pa je dokončna. Tako je pričakovati, da se bo svet na nadaljevanju seje, ki je napovedana za prihodnji teden, opredelil do tega vprašanja. Opozorilo Pri tem ni nujno, da svet upošteva danes sprejeto stališče omenjene komisije, je pojasnil Ujčič. Kot je poudaril, stališče komisije ne spreminja njihovega stališča, da svet predsednice ne more razrešiti, ampak lahko to naredi samo kongres. Na seji sveta stranke bodo, kot je napovedal, člane opozorili, da bodo ravnali nezakonito, če bodo sprejeli takšno mnenje, kar da potrjuje tudi pridobljeno pravno mnenje Inštituta za ustavno pravo.



Gantar, ki je večkrat poudaril, da želi, da delajo zakonito, pa se je pri svojem stališču naslonil na mnenje pravnika Rajka Pirnata. »Moje mnenje je, da je to možno, da to statut stranke omogoča,« je ob robu seje sveta stranke dejal Gantar glede razrešitve predsednice na svetu in dodal, da nad predsednikom stranke med dvema kongresoma ne more biti samo modro nebo.

Pivčeva pa je na drugi strani poudarila, da bi rada slišala glas tistih, ki so jo izvolili. Sprejela je glasovanje o nezaupnici, odhod pa ponuja s kongresom, je pojasnila. Obenem je napovedala, da bo - če bo pristojna komisija odločila, da je glasovanje o razrešitvi predsednika stranke legitimno - to odločitev sprejela. »Vsi si želimo, da nimamo pravnih dilem,« je dejala.



Člani sveta stranke so sicer na tajnem glasovanju nezaupnico Pivčevi izglasovali s 33 glasovi za in 19 proti.



Poslanci so se za glasovanje o nezaupnici odločili po tem, ko Pivčeva kljub njihovim pozivom k odstopu ni odstopila s položaja predsednice stranke. K odstopu pa so jo med drugim pozvali zaradi očitkov glede plačil ob gostovanjih po Sloveniji, na katerih je prepletala službene zadeve z zasebnimi.