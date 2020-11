Slaba novica za tiste, ki ste koronavirus že preboleli

»Oseba, ki zboli, je že dva dni pred nastopom bolezni kužna. V naslednjih dneh je velika, po petem dnevu pa kužnost rapidno pade,« je o kužnosti v Odmevih povedal predstojnik Katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo Janez Tomažič. Težavo po njegovem predstavljajo supertrosilci, ki se pogosto ne zavedajo, da to so (ker nimajo simptomov), zato je pomembno, da se zaščitimo (obrazna maska in ustrezna razdalja).



Slabo novico ima Tomažič za tiste, ki so virus že preboleli: »Danes vemo, da je imunost kratkotrajna. To je na temelju raziskav na opicah, primatih, tudi na raziskavah na brezsimptomatskih in simptomatskih osebah, ko so spremljali protitelesa. In tudi na temelju navadnih koronavirusov, ki povzročijo prehlad. In iz vseh teh raziskav sklepamo na nekje dva do tri mesece imunosti. Pri tistih, ki so brez simptomov ali so blago preboleli to bolezen, je imunost krajša, ker ni bil tako aktiviran imunski sistem. Nekje v obdobju treh mesecev po prvi epizodi bolezni je malo verjetno, da se to zgodi. Tudi pozneje redko pride do ponovitve covida 19, lahko pa se zgodi. Je pa običajno potek bolezni blažji.«