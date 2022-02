Slaba novica za Ljubljančane: z aprilom se draži zemeljski plin

Energetika Ljubljana bo z aprilom podražila zemeljski plin, cena za megavatno uro se bo po rednem ceniku zvišala z 39,90 evra na 48,5 evra. Razlog za podražitev so visoke borzne cene plina, ki se trenutno gibljejo med 70 in 80 evri za megavatno uro, so sporočili iz podjetja in dodali, da ostajajo med ugodnejšimi dobavitelji.

S 1. aprilom se bo cena zemeljskega plina zvišala z 0,03990 evra na 0,04850 evra za kilovatno uro. Kljub podražitvi bo cena še vedno precej pod trenutno tržno ceno plina, so navedli v Energetiki Ljubljana.

Za povprečno stanovanje v velikosti 70 kvadratnih metrov se bo skupni mesečni strošek za april z vsemi dajatvami in DDV povečal za okvirno šest evrov in bo znašal 55 evrov, za povprečno hišo v velikosti 200 kvadratnih metrov pa za okvirno 16 evrov in bo znašal 131 evrov.

Gledano z vidika skupnega letnega stroška z vsemi dajatvami in DDV pa se bo strošek v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 za povprečno stanovanje v velikosti 70 kvadratnih metrov povečal za okvirno 191 evrov in bo znašal 691 evrov, za povprečno hišo v velikosti 200 kvadratnih metrov pa za okvirno 477 evrov in bo znašal 1636 evrov.

Razlog za podražitev visoke cene plina na borzah

Na avstrijski borzi je cena megavatne ure zemeljskega plina v drugi polovici decembra lani dosegla nekaj manj kot 200 evrov, kar je skoraj 900-odstotno povečanje glede na januar 2021, trenutne projekcije pa po pojasnilih Energetike Ljubljana kažejo na umirjanje na višino od 60 do 70 evrov z marcem oz. aprilom, kar pa je še vedno skoraj 300 odstotkov višja cena glede na januar lani.