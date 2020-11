Slaba novica za gospodinjstva: zneski na položnicah ne bodo nič nižji

Poteza spomladanskega vala



Zaradi mraza in dela od doma ter šole na daljavo visoke položnice

Kako pa je pri vas? Se vam delo od doma in otroci doma poznajo pri položnicah za energente?

Na stottisoče Slovencev je vsaj zadnji mesec pretežno doma, mnogi pa vse od prvega vala, ko so strokovnjaki in vlada pozivali k delu od doma, tudi s čim manj stiki itd. Medtem je Slovenija vstopila v jesen, vse bliže je tudi zima, ki prinaša temo in mraz. To pomeni, da bodo člani slovenskih gospodinjstev še več doma, da bodo več uporabljali naprave, ki potrebujejo elektriko, in več ogrevali stanovanjske objekte. Vse to pa prinaša ali je že prineslo višje položnice za elektriko, zemeljski plin, verjetno tudi vodo. Mnogi so se znašli v nezavidljivem položaju, ko nimajo dohodkov ali pa so ti precej zmanjšani pa še doma so, zato se vsaka dodaten evro stroškov pozna.Na ministrstvu za infrastrukturo smo preverili, ali se obeta kakšen popust pri energentih. In kot kaže, novica ni dobra: ne obeta se nikakršna nižja cena. Spomnimo, ministerse je v spomladanskem delu epidemije pohvalil, kako se je dogovoril, da bodo računi za položnice za električno energijo nižji : »S skupnimi močmi smo našli rešitev, ki bo v teh težkih dneh vsaj malo olajšala skrbi. Naslednje tri mesece bo cena električne energije za cca 20 odstotkov nižja za gospodinjstva in malo gospodarstvo. Hvala vsem, ki so sodelovali pri tem projektu. Zmoremo! @vladaRS,« je zapisal 20. marca 2020. In res, položnice so bile pri operaterjih za približno 20 odstotkov nižje, najbolj se je ta dogovor poznal tistim, ki porabijo veliko električne energije.V drugem, zimskem valu epidemije, ko smo vsi Slovenci še več doma in luči neprestano gorijo zaradi zgodnje teme, ogrevanje mora biti zaradi mraza ves čas vključeno, takšne poteze ni na vidiku. Iz službe za stike z javnostjo ministrstva za infrastrukturo so nam takole odgovorili na vprašanje, ali se obeta podoben dogovor kot spomladi: »Zaenkrat znižanja, kot je bilo spomladi, ne bo. Spomladansko znižanje omrežnine je neposredno zmanjšalo prihodke družb, ki skrbijo za zanesljivo oskrbo z električno energijo. Prihodki družb so se zmanjšali tudi zaradi manjše porabe, ki je posledica pandemije. Zanesljiva oskrba z električno energijo pa je za delovanje družbe izredno pomembne, v času pandemije še bolj, in je nikakor ne smemo ogroziti. Določanje omrežnine je sicer v pristojnosti od vlade neodvisne Agencije za energijo. Tudi znižanje prispevkov, kot ga je začasno sprejela vlada spomladi, je mogoče brez večjih posledic za doseganje ciljev pri proizvodnji obnovljivih virov in doseganju učinkovite rabe energije le do določene mere. Spomladi so nekateri dobavitelji samostojno začasno znižali ceno električne energije, na njihovo delovanje vlada nima vpliva.«Dodali so, da so elektro distributerji v času drugega vala prilagodili svoje delovanje tako, da je prekinitev dobave kar najmanj.Kaj pa zemeljski plin, ki je vir ogrevanja mnogih gospodinjstev? In zdaj ko so otroci ves čas doma, dela se od doma, verjetno zneski niso in ne bodo ravno zavidanja vredno nizki. »Trg zemeljskega plina je prost in ministrstvo ne more posegati v cene zemeljskega plina. Znesek omrežnine za zemeljski plin pa ne prenese dodatnega znižanja, saj je že sedaj na meji oziroma prenizek glede na znesek, ki bi ga operaterji plina morali prejeti v triletnem obdobju. Šele s povečanjem odjema zaradi vključitve plinskega bloka termoelektrarne v Ljubljani bo omrežnina za prenosno omrežje počasi uravnovesila stroške delovanja prenosnega omrežja.«Spomnimo, elektro podjetja so v Sloveniji tista, ki vsako leto kujejo milijonske dobičke.