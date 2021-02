Slaba novica glede okuženih, padanje se ustavlja

V petek so v 4397 PCR-testih potrdili 956 novih okužb s koronavirusom, delež pozitivnih testov je znašal 21,7 odstotka, kažejo podatki sledilnika za covid 19.V petek so opravili tudi 25.383 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne izvide hitrih testov od sobote preverjajo še s PCR testi. Dan prej so sicer opravili 19.723 hitrih testov, ob 4556 PCR testih pa so v četrtek potrdili manj okužb, in sicer 910. Delež četrtkovih pozitivnih PCR testov je bil 20-odstoten.Štirinajstdnevno število potrjenih primerov okužb na 100.000 prebivalcev je v Sloveniji 528,9, največ primerov okužb ima še vedno obalno-kraška regija (765,8), najmanj pa zasavska regija (372,7), je objavila vlada.Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v Sloveniji 11.177 aktivnih primerov okužb z novim koronavirusom.Še vedno smo v oranžni fazi epidemije covida-19.V četrtek je bil recimo delež pozitivnih 20-odstoten, v sredo 20,4-odstoten, v torek pa 21,4-odstoten. V petek je bilo zaradi covida 19 hospitaliziranih 579 ljudi, umrlo je sedem bolnikov.