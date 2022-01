Slaba napoved za novo leto? Toliko novih primerov so potrdili na zadnji dan v letu

Novo leto se ne začenja z najbolj spodbudnimi koronaštevilkami. Po prvih podatkih naj bi v petek v Sloveniji potrdili 1.661 primerov okužbe z novim koronavirusom. Opravljenih je bilo 4.263 testov, kar pomeni, da je delež pozitivnih 39 odstoten. V primerjavi s prejšnjim petkom je to veliko poslabšanje, saj je bilo potrjenih kar 571 primerov okužb več.

V četrtek so našteli 1.892 primerov okužbe s koronavirusom. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) ter Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) sta potrdila 333 primerov omikrona, odkrili pa so tudi 1.170 sumov nanj.