Slaba napoved za ljubitelje pomladi

Če ne višje temperature, nas v naslednjem tednu čaka vsaj več sonca. FOTO: Arso



Postopno vendarle topleje

Po februarju, ki nas je večinoma razvajal s sončnim vremenom in skoraj pomladanskimi temperaturami, se je marca shladilo, dva konca tedna je snežilo do nižin. Po napovedih se bodo nizke temperature, nižje od povprečnih za ta čas v letu, nadaljevale še nekaj časa, napoveduje Severe Weather Europe.Nad severnim Atlantikom naj bi se razvil bolj stabilen vremenski vzorec, ki naj bi prinesel razvoj sistema z visokim zračnim pritiskom, kar ponavadi prinaša hladnejše vreme. Trenutno hladnejše vreme je doseglo tudi jugozahodni del kontinenta. Temperature naj bi bile v primerjavi s povprečjem za sredino marca nižje za 6 do 8 stopinj Celzija.V Alpah naj bi konec tedna zapadlo od 30 do 60 centimetrov svežega snega, vendar le v Švici in Avstriji, Slovenija naj bi se tokrat pošiljki snega izognila. Snežna odeja pa naj bi se odebelila tudi južno od nas. V pasu od BiH prek Črne gore in Srbije do Bolgarije naj bi zapadlo med 15 in 30 centimetri snega.Če pogledamo malce bolj podrobno napoved za Slovenijo, ta kaže, da je pred nami še nekaj dni bolj zimskega kot pomladanskega vremena, saj bodo predvsem jutranje temperature z izjemo Primorske pod lediščem. Čez dan bo bolj ali manj oblačno z možnostjo padavin. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo posamezne kratkotrajne plohe. Ponekod bo še pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).V četrtek bo v vzhodni Sloveniji pretežno oblačno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri.V petek in soboto bo pretežno oblačno, občasno bodo manjše krajevne padavine. V soboto bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja.V soboto, nedeljo in ponedeljek bo južno od nas ciklonsko območje. Za zdaj je še negotovo, kolikšen vpliv bo imelo na vreme pri nas. V nadaljevanju tedna se bo od zahoda tudi k nam razširilo območje visokega zračnega tlaka, začel bo pritekati toplejši zrak.Od sobote do ponedeljka kaže na spremenljivo do pretežno oblačno in sprva dokaj hladno vreme, predvsem v soboto bodo v južni Sloveniji občasno rahle padavine. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Od torka naprej bo po večini sončno in postopno topleje, še napovedujejo pri Arsu.