Slaba napoved IJS: To so posledice odprtih trgovin

FOTO: Ijs

FOTO: Ijs

FOTO: Ijs

Epidemija novega koronavirusa je v naraščanju, ugotavljajo v zadnji analizi na Institutu Jožef Stefan. »Nakazuje se, da je epidemija začela naraščati, kar je slabo. Glede na to, da se sprememba dinamike epidemije ob upoštevanju časovnih zamikov ujema s prazničnim časom in sproščanjem ukrepov, obstaja možnost, da bo epidemija naraščala vse hitreje. Več bo znanega v prihodnjih dneh. Na osnovi celostne slike ocenjujemo, da smo z izvajanjem ukrepov uspeli spustiti reprodukcijsko število R na približno 1,0« so zapisali v analizi, ki so jo objavili na spletni strani.Trenutno imamo v povprečju 1440 pozitivnih testov na dan, a kaj kmalu bi se to lahko spremenilo. Po besedahv Dnevniku bi se posledice sproščanja nekaterih ukrepov lahko pokazale po 10. januarju. »Začenjamo videti, kar časovno sovpada z odpiranjem trgovin.« Če bi se število R dvignilo na 1,1, bi se do sredine januarja število bolnikov v bolnišnicah dvignilo za več kot sto, če bi se dvignilo na 1,5 pa bi to pomenilo celo 1800 bolnikov več v bolnišnicah.Ocenjuje še, da bi se učinek cepljenja lahko pokazal čez en mesec pri številu hospitaliziranih, pri številu smrti pa se bo to poznalo čez mesec in pol.Na IJS še ocenjujejo, da se je v prvem valu okužil en odstotek prebivalstva – okužen je bil vsak stoti, v drugem valu pa se je do zdaj okužilo 23 odstotkov prebivalstva, kar pomeni, da je bil okužen vsak četrti. »Trenutno je delež kužnih približno 4 % prebivalstva, kar pomeni približno vsak 25. prebivalec. Do zdaj se je v obeh valovih skupaj okužilo približno 24 % prebivalstva, kar pomeni približno vsak 4. prebivalec.«Napovedali so, da bi lahko iz rdeče v oranžno fazo prešli sredi februarja. Do tega bi lahko prišlo, če bi R ostal na približno 1,0.