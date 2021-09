Slaba letina ni preprečila dneva medu (FOTO)

Šolarjevi medeni izdelki

V Radol'ci radi rečejo, da so doma v deželi čebelarjev in središču slovenskega čebelarstva.

Tradicija je že, da se na septembrsko soboto v Lescah, tam pred čebelarskim centrom, odvije čebelarski dan. In tako je bilo, upoštevajoč veljavne ukrepe, tudi letos. Tudi tokrat je bilo videti in okusiti marsikaj medenega, v pogovorih z radovljiškimi čebelarji pa smo izvedeli nič kaj spodbudne podatke o čebelarski letini.je opisal iztekajoče se čebelarjevo leto: »Katastrofalno je bilo, saj niti besed več ne najdem ... Slabe sezone si že nekaj let sledijo druga za drugo, vendar tako slabo, kot je bilo letos, v moji karieri še ni bilo. Zakaj? Ker je bil maj mrzel, sledila je suša, tudi vročina. Tako medu letos skorajda ni, nekaj malega je le celoletnega z okusom kostanja.« Pred njim sta na mizi stala dva kozarca medu, za katera je pojasnil: »Lanska.«Legenda radovljiškega in tudi slovenskega čebelarstva, 92-letni, pa je dodal: »Letina je res zanič in tako je že zadnje tri sezone. S tem so primerljivi le časi na začetku moje kariere, saj je bilo tako slabo edino v letih 1944 in 1945, ko med okupacijo ni bilo sladkorja in čebel nismo mogli nakrmiti. Zdaj pa je vreme tako, da moramo čebele krmiti že spomladi.«S ponosom je pojasnil še, da tradicijo srčno ohranja njegova vnukinja. Še vsaj dve domačinki, zaljubljeni v čebelarstvo, smo ta dan srečali v Lescah: direktorico Muzejev radovljiške občinein, upravnico čebelarskega centra. Prva je pred kratkim izdala obširno knjigo o čebelah, druga pa že nekaj časa v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Gorenjske skrbi, da na čebelarskem dnevu predstavijo marsikaj zanimivega.Letošnja novost so bili, denimo, medeni koktajli, ki jih je mešala, vodja kavarne Panj, ki domuje v prvem nadstropju Čebelarskega razvojno-izobraževalnega centra Lesce. Pripravila je tudi medeni različici priljubljenih koktajlov: džin tonik in spritz.A ne samo pijače, med lahko lepo dopolni tudi jedi. To so dokazali na stojnici Gostišča Draga, kjer so pripravili krasno halvo s suhim sadjem in medenim prelivom, poleg tega sta vsestranskain mladi kuhar, dijak radovljiške gostinske šole, pripravila še medena rebra s praženim krompirjem in medeno čebulo.Za drugo stojnico s hrano, ta dan postavljeno pred čebelarski center v Lescah, so se sukali dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica. Tudi njihov jedilnik je prepletal med, ki je začrtal ritem ajdovi kaši z gobami in zeliščno smetanovo omako, skutni kremi z malinami in pražencu z jabolčno čežano. Kot je pojasnila mentorica, so jedem dodali cvetlični, lipov in akacijev med.In to še ni vse: na stojnicah je bilo mogoče poskusiti tudi nagrajeno medeno vino jere, tu je bil tudi Ašičev kis z medom, Čebelarstvo Šolar iz Laškega je predstavilo marsikaj, tudi Emine medenjake po skrivnem receptu, medtem ko jeiz Železnikov pripravila tradicionalne dražgoške kruhke – s slovenskim medom, se ve!