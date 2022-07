Skupinska poroka: tako so zlata koruznika ovenčali z zlatimi storži (FOTO)

Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev (ŠPZDU) je tudi letos povabila k sodelovanju na prireditvi Sprejem in počastitev jubilejnih spominskih poročnih parov t. i. železnih, diamantnih in zlatih poročenih parov iz svojih 11 društev in kluba upokojencev.

Gasilski posnetek jubilantov letnika 2022

Od 60 evidentiranih se jih je slovesnosti, ki je potekala v Rdeči dvorani v Velenju, udeležilo 42: en par železne poroke (65 let skupnega življenja, Silva in Jože Krk iz Škal), 9 diamantnih (60 let) ter kar 32 zlatih (50 let) parov. Ob slovesnem dogodku, ki ga je pripravljala skupina sodelavcev prostovoljcev ŠPZDU s predstavniki društev in njihovih vodstev, so prvič pripravili tudi srečanje članov in vodstev društev, da so pospremili jubilante na prisrčen dogodek, veliko dvorano je zapolnilo okrog 500 udeležencev.

Številne pare so pospremili predstavniki društev, nekatere tudi svojci, saj prav vsi pri 70 ali več letih niso več tako čili in iznajdljivi, da bi zmogli čustven in več ur dolg program spremljati brez dodatne opore bližnjih.

Praznik s tradicijo

Zbrano množico sta nagovorila Milan Tepej, predsednik DU Škale, in predsednik pokrajinske zveze Franc Vedenik, ki je predstavil sedanji položaj, organiziranost in osrednje cilje pokrajinske upokojenske organizacije. Nakazal je uspehe delovanja in posamezne aktivnosti v zadnjih nekaj letih ter se zahvalil vsem prirediteljem, ki so z veliko skrbnega dela opravili pomembno delo ter poročenim jubilantom priredili tradicionalno prijetno srečanje in razvedrilo.

Poročili so se tudi pari člani Kluba upokojencev Gorenje.

V imenu upokojenske organizacije in posameznih društev je čestital prisotnim in parom jubilantom, ki se dogodka niso zmogli udeležiti. Čestitkam in z izrečenim priznanjem organizacijskemu odbori ter vodstvu ŠPZDU se je pridružila tudi podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Vera Pečnik, ki za delovanje upokojenskih društvenih organizacij vedno najde spodbudne besede in izreka priznanja. V imenu ZDUS in predsednika Janeza Sušnika je čestitala vsem parom za zvestobo in spoštljiv odnos tudi v lepih desetletjih skupnega življenja in pripadnosti domačim DU.

Zaželela jim je še veliko zdravja in vitalnih skupnih let ter lep praznik poročenih jubilantov, ki ima v Šaleški dolini že večdesetletno tradicijo. Ko so prireditelji naprosili častne pokrovitelje, župane treh občin, Janka Kopušarja iz Šmartna ob Paki, Darka Meniha iz Šoštanja ter Petra Dermola iz MO Velenje, je bilo slišati samo lepe zgodbe in voščila občanom, ki so lahko ponosni, da so postavili na noge mlade družine ter se v svojih krajih vključujejo v družbeno in društveno življenje ter tako veliko prispevajo k varnemu staranju, dobremu počutju ter praviloma dolgemu, bogatemu življenju.

Za prijetno vzdušje so poskrbeli Vingosi.

Župan gostiteljske občine Dermol je v imenu kolegov izrekel priznanje tako dobro organiziranim društvom ter krovni organizaciji, pokrajinski zvezi upokojencev Šaleške doline ter posameznikom, ki vodijo komisije, upravne odbore, aktivne skupine, ter predsednicam in predsednikom društev in ŠPZDU Velenje. Slišati je bilo tudi čestitko za prejem visokega občinskega priznanja MO Velenje predsednici DU Vinska Gora Anici Lamot in predsedniku vseh teh društev Francu Vedeniku.

Edina koruznika

Ob prijetnem kulturnem programu, ki so ga izvedli MePZ DU Paka, skupina Vingosi iz Vinske Gore ter skupina Kaval, se je dogodek prevesil v najslovesnejši del, ko so parom vročili spominsko poročno mapo, priložnostno darilo, poročni šopek ter jim čestitali. Sledilo je poročno fotografiranje, po koncu pa skupinska slika s svati.

42 parov je obnovilo zaobljube.

Ob glasbenem avizu poročne koračnice so se jubilanti zbrali na plesišču in vsi, ki so zmogli zavrteti svojo izbranko, so se prav srečni objeli z iskrenimi voščili zbranih za še veliko vitalnih let skupnega življenja. Pred pogostitvijo so po zaslugi Vladimire Tisnikar, podpredsednice ŠPZDU, izbrali naj par in tokrat edini zlati par koruznikov. To sta Antonija Jelenko in Stane Ramšak iz Pake pri Velenju, ki sta bolj ali manj srečno preživela pol stoletja v neporočenem sožitju, imata dva otroka in so srečna družina.

Še ločiti se nisva mogla, ko je zaškripalo.

»Še ločiti se nisva mogla, ko je zaškripalo,« je vsa vzhičena dejala upokojena konstruktorka strojnih naprav v nekdanji družbi ESO Tončka, ko so jima s Stanetom okrog vratu obesili zlate storže koruze.

Videti je bilo veliko srečnih nevest.

Iskrene čestitke za dolgo skupno življenje od lokalnih skupnosti

Zlato koruzo sta si prislužila Antonija Jelenko in Stanislav Ramšak.