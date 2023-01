Skupaj se imajo fletno

V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika je v soboto Društvo upokojencev Cerklje organiziralo tradicionalno prireditev Skupaj se imamo fletno. Poleg cerkljanskih upokojencev so sodelovali člani upokojenskih društev iz Komende in Bukovice. Vsa tri društva imajo skupaj več kot dva tisoč članov. Navzoče in nastopajoče je pozdravila predsednica Društva upokojencev Cerklje na Gorenjskem Marta Hočevar. Zahvalila se jim je za ves trud ter zaželela uspešno delo in sodelovanje tudi v prihodnje.

Prva se je predstavila pevska skupina Aronija.

Pevska skupina Aronija Društva upokojencev Bukovica-Šinkov Turn je zapela tri pesmi, in sicer Kaj mi nuca planinca, Daleč, daleč v kraju tujem in Pesem nas druži. Polno dvorano sta nasmejala Ivan Kropivnik in Matija Koritnik s skečem Šoferski izpit; odigrala sta zdravniški pregled kandidata, starega 80 let, ki je želel podaljšati vozniško. Z recitacijo Prešernovega Povodnega moža je navdušil 83-letni Štefan Močnik, Ani Rehberger in Francka Rozman sta zapeli pesmi Zažarele so planine in Sem se oženil, Dragica Sodnik je deklamirala pesem Rozmana - Roze, Anica Sirc in Ivanka Vreček pa sta poželi aplavz za dve zapeti ljubezenski pesmi. Člani folklorne skupine društva gostitelja so se predstavili z bogatim in raznovrstnim programom, z dvema pesmima so navdušili tudi Cerkljanski gavnarji.

Cerkljanski gavnarji so navdušili polno dvorano.

Kot tretji so nastopili upokojenci iz Komende. Zbor je pod vodstvom Ignaca Gorjanca zapel pesmi Dekle na vrtu, Kaj je ljubezen in Snežinke padajo z neba. Anja Kralj - Železnik je deklamirala pesem Andreja Rozmana - Roze o povodnem možu, za medgeneracijsko ravnovesje pa so poskrbeli mladi folklorniki OŠ Davorina Jenka Cerklje s spletom plesov Pejmo se sankat. Program je domiselno povezovala Anica Sirc.

Pevci Društva upokojencev Komenda pod vodstvom Ignaca Gorjanca