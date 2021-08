Skupaj s policijo v poostren nadzor pogoja PCT

Nadzor nad karantenami

Tudi cepilni centri pod drobnogledom

Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata je napovedala, da bodo v sodelovanju s policijo poostrili nadzor nad izpolnjevanjem pogoja PCT.Kot je navedla na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19, so inšpekcijski organi v omenjenem obdobju skupno opravili 12.831 nadzorov. Zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT so izdali 175 ukrepov, od tega 16 sankcij po zakonu o prekrških, 75 opozoril po istem zakonu ter 84 ostalih upravnih ukrepov. V zvezi z nadzorovanjem omenjenih pogojev pa napovedujejo tudi poostreno akcijo, ki jo bodo izvedli skupaj s policijo, je pojasnila Potza.Izpostavila je tudi nadzor nad karantenami. Po njenih besedah zdravstveni inšpektorat kot edini pristojni nadzorni organ prioritetno nadzira spoštovanje napotitev v karanteno oz. spoštovanje izdanih odločb ministrstva za zdravje o karanteni. Vsi razpoložljivi kadrovski viri so ciljno usmerjeni na to področje, intenzivno pa se nadzira starostno skupino, ki vključuje tudi maturante, je dejala Potza.Inšpektorat je sicer v omenjenem obdobju opravil 8309 nadzorov spoštovanja karantene. Od tega je bilo 1515 takšnih, kjer osebe niso bile tam, kjer bi morale preživljati karanteno. Inšpektorjev, ki to preverjajo, je dnevno okoli 40, je pojasnila.Opozorila je tudi na določena nerazumevanja glede karanten. Osebe, ki jih v karanteno napoti policija ob prehodu državne meje, jo lahko prekinejo po petih dneh samo s PCR testom in ne hitrim testom. Pri dosedanjih nadzorih so inšpektorji namreč v več primerih naleteli na osebe, ki so trdile, da s tem niso seznanjene, je povedala.Karantene, ki jo odredi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), pa zaradi izpostavljenosti visoko tveganim stikom ni mogoče prekiniti, temveč je celotno obdobje treba preživeti na istem naslovu. Prav tako karantene ni mogoče prekiniti s cepljenjem potem, ko je ta že odrejena. »Karanteni se najbolj enostavno in brez stroškov izognemo, če se cepimo prej, kar je tudi najbolj priporočljivo,« je pozvala.Glede nadzora cepilnih centrov je povedala, da to trenutno poteka v primeru prejetih prijav. »V času od junija do konca julija letos zdravstveni inšpektorat ni prejel nobene prijave s tega področja. Konec meseca julija pa smo prejeli tri prijave, ki so se nanašale na domnevno izdajo potrdil o cepljenju osebam, ki sploh niso bile cepljene. Vse tri prijave smo predali v obravnavo na policijo, saj navedeno ravnanje predstavlja sum storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin oziroma goljufije,« je dodala.»Samo z dosledno osebno odgovornostjo lahko izboljšamo stanje in se s tem izognemo morebitnemu vnovičnemu zapiranju storitvenih in drugih dejavnosti ter ponovni omejitvi socialnih stikov, kar bi verjetno bilo za vse najtežje sprejemljivo. Če želimo imeti odprte gostilne, obiskovati gledališče in druge kulturne dogodke ter športne prireditve, potem je cepljenje oziroma upoštevanje pogojev PCT nujno,« je zaključila.