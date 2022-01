Skupaj osvajata Triglav

V prleški vasici Lukavci na Murskem polju v Križevcih pri Ljutomeru živita zakonca Pušenjak, ki sta v krogu svojih najdražjih praznovala zlato poroko. Franc, rojen leta 1950, je bil zaposlen kot ekonomist v tovarni Tehnostroj v Ljutomeru.

Svoj prosti čas je namenil gasilskemu društvu Lukavci, bil je tajnik društva, veliko je pomagal pri obnovi gasilskega doma in pri izobraževanju kadra, predvsem pa skrbi za pomladek. Za dolgoletno delo v gasilstvu je bil nagrajen s številnimi odlikovanji in priznanji, danes je gasilski veteran PGD Lukavci in Gasilske zveze Križevci.

Žena ga je vseskozi podpirala in spodbujala. Njegovo veliko veselje je šport, predvsem nogomet. Zinka, rojena leta 1949 v Odrancih, je bila v Splošni bolnišnici Murska Sobota zaposlena kot višja medicinska sestra na pljučnem oddelku. Vključila se je v delo Društva kmetic občine Križevci – Veržej. V zakonu je povila dve hčerki, njun rod se je v 50 letih povečal za štiri vnuke. Zinka rada bere različne leposlovne in zgodovinske knjige, rada tudi kvačka in šiva. Franc rešuje križanke.

Zakonca sta člana Planinskega društva Mura Murska Sobota, velikokrat sta bila že na Triglavu. Njun najljubši šport je smučanje po belih strminah, pri čemer se v zimskem času najraje podata na slovenska smučišča, pot ju često zanese tudi na strmine v sosednjo Avstrijo. Ob praznovanju zlate poroke sta jima lepe želje in veliko zdravja v prihodnje zaželela župan mag. Branko Belec in predsednica Društva upokojencev Križevci Milica Hamler. Povedala sta, da je njuno skupno življenje minilo v slogi, spoštovanju in razumevanju.