Na leto pripravijo 30 dogodkov za vse generacije

Študentski klub Slovenskih goric (ŠK SG), ki bo prihodnje leto praznoval 20-letnico obstoja in uspešnega delovanja, združuje dijake in študente z območja Upravne enote Lenart. Glavni namen delovanja ŠK SG, katerega aktualna predsednica je Sanja Rajter, tajnica pa Teja Vogrinec, je nepozabno, zabavno, aktivno in poučno zapolniti prosti čas članov, zato organizirajo zanimive dogodke, kot so različna druženja, izobraževanja, tečaji, koncerti in drugi projekti.

Organiziranje dogodkov pa ni glavna aktivnost kluba, saj njihova vizija stremi k pripravi dijakov in študentov na poznejše izkušnje v življenju, seveda pa si prizadevajo tudi, da bi člani spoznali sovrstnike, ki bi z njimi delili izkušnje in jim polepšali spomine na brezskrbne študentske dni. ŠK SG smo nekoliko bližnje spoznali ob 23. občinskem prazniku občine Benedikt – Benediktovem 2022, ko so ponovno napolnili igrišče za športno dvorano in jih nasmejali z nastopom komikov Gašperja Berganta, Saša Stareta in Davida Gorinška.

Na občinskem prazniku so se mladi od srca nasmejali komikom Gašperju Bergantu, Sašu Staretu in Davidu Gorinšku.

»Dogodek smo že drugič – in upam, da bomo kmalu lahko rekli tradicionalno – priredili v sklopu benediškega občinskega praznika. Vsako leto težimo k temu, da se na njem predstavijo mladi lokalni ponudniki pijače. Lani smo tako gostili Klemena Konrada iz Jurovskega Dola z žlahtno kapljico Konrad wine, letos pa smo se povezali z pivovarjem Matijo Krambergerjem iz Lenarta in uživali v njegovem pivu Kram Brew,« pravi tajnica Teja Vogrinec in nadaljuje: »Včasih nas kdo vpraša, zakaj ves ta trud, ali je vredno vložiti toliko časa v organizacijo, če ne dobite nič v zameno. Odgovor je enostaven, topel poletni večer, lučke, ki razsvetlijo ambient, množica ljudi z nasmejanimi obrazi in komiki na odru. To zadovoljstvo je več kot kakršno koli plačilo za naše delo.«

Eden izmed mnogih

Omenjeni stand up dogodek je le eden mnogih, ki jih prirejajo na območju Lenarta. Ekipa 15 aktivistov – študentov in dijakov – skozi leto namreč pripravi okrog 30 projektov za vse generacije, od najmlajših, svojih bodočih članov, prek aktualnih članov in zaposlenih bivših članov vse do svojih starih staršev. »Udeležijo se lahko raznih tečajev, izobraževanj, predavanj in okroglih miz, da se izobrazijo o določeni temi. Skupaj odkrivamo evropske prestolnice z vsakoletnim večdnevnim jesenskim izletom, športamo na raznih turnirjih, športnih dnevih in tedenskih druženjih na odbojki ter zbiramo lovorike na nogometnih ligah, od koder smo letos v pisarno ŠK SG ponovno prinesli pokal z napisom: prvo mesto! Seveda ne pozabimo niti na zabavo. Najbolj odmeven je naš rock koncert Pütafest, ki bo letos 17. septembra na Hipodromu Polena v Lenartu!« še pove Teja, ki zase pravi, da je odkrila svojo drugo družino.