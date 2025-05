Skupaj gradijo turistično prihodnost

Povezovanje različnih lokalnih ponudnikov je ključ do turističnega uspeha in model, ki je sicer v teoriji znan mnogim, v praksi pa to marsikje še peša. Na ilirskobistriškem območju so šli še korak dlje in se povezujejo tja do čezmejnega območja, do Matuljev, Reke in Buj na hrvaški strani. Poudarek pa je, seveda, na povezovanju domačih turističnih, gostinskih in drugih ponudnikov. In prav o tem je pred časom tekla beseda na 3. čezmejni borzi lokalnih ponudnikov, ki je postala tradicionalna prireditev regionalnega pomena.

Dogodek, ki je vse bolj prepoznaven, je prvič organiziral TIC Ilirska Bistrica z Majo Uljan na čelu, pobudo za to pa je dala Marjana Grčman, predsednica Društva turističnih novinarjev Slovenije.

Borza je bila tako znova priložnost za medsebojno spoznavanje in navezavo poslovnega sodelovanja.

Letošnji dogodek je drugič organizirala Regionalna razvojna agencija Zeleni kras v sodelovanju s TIC Ilirska Bistrica, občinskimi zavodi za turizem in Društvom turističnih novinarjev Slovenije. RRA Zeleni kras tudi sicer sodeluje s ponudniki iz destinacije Zeleni kras in iz sosednjih regij, tudi iz Vipavske doline in Goriškega ter tistimi iz Kvarnerja.

Kot je dejal Boštjan Požar, direktor RRA Zeleni kras, tudi borza spada v sistematično delovanje agencije na področju vlaganja sodelujočih občin v infrastrukturo, promocijo in dela s ponudniki. Takšno delovanje, je še poudaril, daje tudi rezultate.

Borza je bila tako znova priložnost za medsebojno spoznavanje in navezavo poslovnega sodelovanja med najrazličnejšimi ponudniki namestitev, turističnega vodenja, prevozov, doživetij v naravi, upravljavcev naravnih znamenitosti in muzejev, turističnih kmetij, pridelovalcev lokalne hrane in obrtnikov.

Obudili degradirano območje

Eno od stojnic je zasedla Martina Lah iz podjetja HIJA, ki je skupaj s partnerjem in ekipo pred leti obudila degradirano območje Bloškega jezera in ustvarila prav svojevrstno turistično zgodbo, pravo leseno kraljestvo na Blokah, ki jo z zanosom stalno nadgrajuje.

»Turizem je dejavnost, ki mora ljudi povezati, če bomo sodelovali, bomo imeli prav vsi korist od tega,« nam je kot enega od razlogov, zakaj se je udeležila borze, zaupala Martina Lah. »Čeprav se na našem koncu vse bolj poznajo pozitivni vplivi povezovanja lokalnih ponudnikov, pa jih tu na borzi v Ilirski Bistrici pogrešam. Gre namreč za odličen prostor za navezovanje stikov, izmenjavo izkušenj in mnenj. Prav zato so takšni projekti dobrodošli.«

Prav zato so takšni projekti dobrodošli.

Sestavni del borze ni bil le mreženje in prestavitev ponudnikov, ampak tudi strokovni pogovor na temo Preboj na turistični zemljevid: od potenciala do uspeha. V uvodu je prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar iz Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete teoretično opredelila, kako je za preboj potrebna dolgoročna strategija. Njeno bistvo naj bo, česa regija ne želi razvijati, in opredelitev, po čem se najbolj razlikuje od konkurentov.

V pogovoru so sodelovali še Dubravka Kalin z Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, Marina Ferfolja, vodja poslovne analitike na Slovenski turistični organizaciji, Marjana Grčman, Janko Boštjančič, direktor PVZ Pivka in Dario Ricov iz opatijskega hotela Keight.

Spodbudno je, da se ilirskobistriška čezmejna borza ponudnikov razvija, letos so jo nadgradili z delavnicami na temo razvoja kolesarske ponudbe z Dušanom Štruclom - Dixijem in kulinarično delavnico z Urošem Štefelinom in Marcelo Klofutar.

Zanimanje za lokalno turistično borzo in povezovanje je iz leta v leto večje. FOTO: Peter Irman

Glamping Lake Bloke je bržkone uspešna zgodba, ki je Bloke uvrstila na turistični zemljevid Slovenije. FOTO: Peter Irman