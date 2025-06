Društvo za morske sesalce Morigenos je zelo uspešno tudi v mednarodnem sodelovanju pri raziskovanju delfinov. Kot ugotavljajo, v Tržaškem zalivu živi okoli 160 delfinov. Njihova populacija je stabilna, saj nimajo naravnih sovražnikov, spremljajo in raziskujejo jih že več kot 20 let. Svoje bogato znanje in izkušnje te dni uspešno združujejo s kolegi z Univerze v Padovi. Tako v sklopu Interregovega projekta SeaInsights v slovenskem morju izvajajo genetsko vzorčenje delfinov z uporabo brezpilotnih letalnikov. Uporaba novih tehnologij je pomemben pristop za proučevanje biologije, ekologije in zdr...