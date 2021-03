»Da je pod cerkvijo prostor, podoben katakombam, so me ob mojem prihodu v župnijo avgusta lani opozorili cerkveni ključarji. Ko smo odprli vrata in se spustili po kamnitih stopnicah v klet pod cerkev, sem opazil, da je prostor že dodobra načela vlaga. Na tleh je bilo tudi nekaj deset centimetrov debela plast blata. Četudi nas je čakalo veliko dela, sem takoj vedel, da je tovrstni prostor poseben dar,« nam je ob obisku cerkve v Malečniku, zaselku na robu Maribora, dejal tamkajšnji župnik dr. Sebastijan Valentan. Katakombe, ponekod poznane kot grobnice ali kripte, so starokrščanska ...