V hiši groze, v kateri sta se potolkla dva moška, še vedno veliko skrivnosti

»Nič ne vemo o tem, vprašajte raje še koga drugega,« je bil najpogostejši odgovor, ki smo ga dobili minule praznične dni v Črnomlju. Belo krajino je minulo soboto šokirala vest o najdenih dveh truplih v eni od stanovanjskih hiš v Črnomlju. Kaj točno se je zgodilo, se niti nekaj dni po dogodku ne ve točno. Ljudje o tem niti ne želijo govoriti, dogodek je tukajšnje mirne kraje šokiral in skalil praznično idilo.

Najmanj enega od umrlih bodo pokopali na črnomaljskem pokopališču. FOTO: Drago Perko

Nič ne vemo o tem, vprašajte raje še koga drugega.

Policija je bila (razumljivo) skopa v svojem zapisu, saj so okoliščine nepojasnjene. Potrdila je le, da se je v enem od stanovanj v večstanovanjski hiši v Črnomlju v noči na soboto zgodil pretep, ki je bil usoden za dva moška, pretep in spor naj bi podžgal alkohol. Policisti so zapisali, da sta se očitno znanca, zagotovo pa soseda v stanovanjski hiši družila in potem sprla.

Kaj točno se je zgodilo, tudi policija še raziskuje. Zapisali so, da sta najverjetneje drug drugega tako hudo poškodovala (nekateri menijo, da se je to najverjetneje zgodilo s hladnim orožjem), da sta na kraju dogodka umrla. Našli so ju v soboto dopoldne.

Kaj bo pokazala obdukcija?

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so bili o najdbi dveh poškodovanih oseb v Črnomlju obveščeni nekaj pred 12. uro, na kraj dogodka so takoj napotili policiste in reševalce, pomagati jima niso več mogli, zdravnik je lahko le še potrdil smrt obeh. O najdbi trupel sta bili obveščeni preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka; obe sta se udeležili ogleda. Preiskovalna sodnica je za pokojna odredila sodno obdukcijo, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Do zaključka redakcije podrobnosti obdukcije še niso bile znane.

Nekateri ugibajo, da sta drug drugemu sodila s hladnim orožjem. Fotografija je simbolična. FOTO: Redstallion/Getty Images

94,4 % umorov in 100 % ubojev je bilo preiskanih v letu 2022.

Kriminalisti sicer nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno državno tožilstvo, so še navedli na novomeški policijski upravi. Kot nam je še uspelo izvedeti, sta pokojna 55-letni in 63-letni moški, eden je bil slovenski državljan, drugi pa državljan BiH.