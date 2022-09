Konec tedna so se na Bledu zbrali čarobni umetniki – čarodeji z vseh koncev sveta in pripravili magični spektakel. Kar 60 jih je prišlo iz več držav, mednarodni dogodek je v tamkajšnji festivalni dvorani organiziralo Društvo čarobnih umetnikov. Za tiste udeležence, ki so na Bled prispeli že v petek, je bilo v restavraciji Špica organizirano večerno druženje ob trikih in pogovoru. Mnogi čarobni umetniki so se srečali po dolgih letih. Levo tajnik društva Toni Mežan, na sredini predsednik društva Marko Drljepan, desno moderator Magic Wladimir Sobotno popoldne je bilo rezervirano za čarovnišk...