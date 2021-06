Skrivnost o ustaškem zakladu vzel v grob

V washingtonskem muzeju holokavsta je leta 1998 potekala tridnevna konferenca o usodi in vrnitvi umetniških del, nepremičnin in zavarovalniških polic žrtvam holokavsta. Udeležili so se je predstavniki 34 držav; Slovenijo sta zastopala takratni veleposlanik v ZDA Dimitrij Rupel in zgodovinar Dušan Biber. Začela se je s tihim mimohodom preživelih ujetnikov nemških koncentracijskih taborišč. In marsikdo je pogled uperil k tlom. Pri nas se ni prav veliko govorilo o tem dogodku, še manj se je o mednarodni konferenci o nacističnem zlatu, ki so jo priredili leto prej v Londonu. Tudi tam je bil Biber...