Skrbimo za varnost otrok v prometu

Otroci težje zaznajo nevarnost

Kaj je v avtu dovoljeno in kaj ne

Dobro je vedeti Dosledna raba varnostnega pasu tveganje za poškodbe ali smrtno žrtev zmanjša kar za polovico. Agencija za varnost v prometu je s projektom Pasavček v zadnjih letih povečala pripetost otrok med vožnjo za kar 40 %.

Raba mobilnega telefona med vožnjo voznikov reakcijski čas poslabša za kar 50 %. Če voznik med vožnjo telefonira, je to tako, kot bi imel v krvi 0,8 promila alkohola, med pisanjem SMS-sporočila pa kar štirikrat več časa ne gleda na vozišče kot sicer.

Obsežna akcija Varno v šolo

5 korakov za večjo varnost otrok v prometu



Za otroke

V šolo hodimo po varnih šolskih poteh. Kot pešci hodimo po pločniku, cesto prečkamo na zebri.

Z rutko in kresničko smo bolje vidni.

Na kolesu vedno nosimo čelado.

Med vožnjo smo vedno pripeti.



Za odrasle

Otroci so znova na poti v šolo, bodimo pozorni nanje!

Otrokom dajmo vedno prednost na prehodu!

Telefon ne sodi za volan, spremljajmo promet!

Mlajše otroke spremljajmo na poti v šolo!

Otroke med vožnjo vedno varno namestimo v otroški sedež in pripnimo!



Prenesite si gradivo: Prvi koraki v svetu prometa za starše in skrbnike, s katerimi lahko s prvošolci preverite napotke za varno pot v šolo;

za starše in skrbnike, s katerimi lahko s prvošolci preverite napotke za varno pot v šolo; Učenec pešec za učitelje in učence prvega triletja;

za učitelje in učence prvega triletja; Smernice za pripravo šolskih poti za strokovno javnost;

za strokovno javnost; ali si na Platformi Načrtov šolskih poti skupaj z otroki oglejte načrt (296 načrtov šolskih poti in 124 digitaliziranih načrtov). V šolo hodimo po varnih šolskih poteh. Kot pešci hodimo po pločniku, cesto prečkamo na zebri.Z rutko in kresničko smo bolje vidni.Na kolesu vedno nosimo čelado.Med vožnjo smo vedno pripeti.Otroci so znova na poti v šolo, bodimo pozorni nanje!Otrokom dajmo vedno prednost na prehodu!Telefon ne sodi za volan, spremljajmo promet!Mlajše otroke spremljajmo na poti v šolo!Otroke med vožnjo vedno varno namestimo v otroški sedež in pripnimo!

Natančen seznam lokacij izvajanja terenske akcije po mestih



Ljubljana

– Križišče med Tivolsko in Gosposvetsko

– Križišče med Tivolsko in Slovensko

– Križišče pri Situli

– Križišče pri mestnem stadionu Bežigrad

– Križišče pri Slovenija avtu

– Križišče med Dolenjsko cesto in Roško cesto



Celje

– Križišče pri Planetu Tuš Celje

– Križišče med Mariborsko cesto in Cesto v Trnovlje

– Križišče med Mariborsko cesto in Kidričevo ulico

– Križišče med Mariborsko in Kidričevo ulico



Kranj

– Križišče pri Šolskem centru Kranj

– Križišče pri Qlandiji

– Križišče med cesto Staneta Žagarja in cesto Jaka Platiše



Maribor

– Križišče pri Telekomu

– Križišče med Partizansko cesto in Prešernovo ulico

– Krožišče pri Kampusu

– Križišče pri Mercator centru Tabor

– Križišče pri avtobusni postaji Maribor



Novo mesto

– Križišče med Topliško in Kandijsko cesto

– Križišče med Seidlovo, Šmarješko in Andrijaničevo cesto



Koper

– Križišče pri VinaKoper

FOTO: Miha Merljak

Odgovornost vse dni v letu

Po tem, ko so se zadnjih nekaj mesecev preteklega šolskega leta šolali na daljavo, bodo učenci in dijaki spet napolnili avtobuse, ulice in pločnike ter zakorakali v novo šolsko leto. Med njimi bo več kot 21.000 prvošolcev.Začetek novega šolskega leta je tudi vsako leto priložnost, da spomnimo, da otroci spadajo med najranljivejše udeležence v prometu. Del odgovornosti za njihovo varnost seveda nosijo starši pa tudi otroci sami, veliko pa je odvisno tudi od voznikov.Otroci, še posebej najmlajši, so namreč v prometu slabše vidni, obenem pa težje predvidijo nevarne situacije – vozila pozneje opazijo, ne znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti in hitrosti, težje določijo smer, iz katere prihaja zvok; njihovo ravnanje usmerjajo radovednost, čustva, dogajanje okoli njih. Zato morajo biti vozniki še posebej pozorni na njih in jim vedno ustaviti pred prehodom za pešce.Agencija za varnost v prometu voznike poleg tega poziva še, naj zagotovijo, da njihovo vozilo deluje tehnično brezhibno. Dosledno naj upoštevajo cestnoprometne predpise, omejitve hitrosti, ustrezno varnostno razdaljo in razmere na cesti. Poskrbijo naj, da bodo vsi potniki v vozilu pripeti z varnostnim pasom. Med vožnjo naj ne uporabljajo mobilnega telefona; vozijo naj zbrano, pozorno, strpno in odgovorno do vseh udeležencev v prometu.Opozorila še posebej veljajo za vožnjo pod vplivom alkohola in drugih prepovedanih substanc. V tem primeru nikakor ne sedajte za volan, saj s tem ogrožate sebe in življenja drugih. Za volan le trezni!Na prvi šolski dan bo v času prometne konice (med 7. in 11. uro) 51 promotorjev Agencije za varnost v prometu na najbolj obremenjenih križiščih večjih slovenskih mest voznike v okviru akcije Varno v šolo opozarjalo na začetek šole, pomen uporabe varnostnega pasu in nevarnosti uporabe mobilnega telefona med vožnjo. V akcijo so letos vključeni tudi občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na lokalni ravni bodo otroke prve šolske dni na izpostavljenih mestih v okolici šol varovali številni prostovoljci.Ob tem so na Agenciji za varnost v prometu za otroke in odrasle pripravili nekaj ključnih napotkov ter poučnega gradiva.Večja pazljivost in pozornost pa nista nujni le na prvi šolski dan, temveč vedno in povsod. Za varnost otrok lahko največ naredimo sami tako, da smo jim vzor ter da vozimo previdno in zbrano. Otroke poučimo o ravnanju v prometu in pri tem posebno pozornost namenimo prvošolčkom. Poskrbimo, da so otroci v prometu vidni – s svetlimi oblačili, odsevnimi telesi in rumenimi ruticami za prvošolčke. Otroke tako v avtomobilu kot na kolesu pravilno pripnimo v varnostne sedeže in poskrbimo, da na kolesu, poganjalcu, skiroju ali rolki vedno nosijo čelado.Hvala, da prispevate k večji varnosti otrok v prometu!