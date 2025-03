Skrbijo za družabno življenje v občini (FOTO)

V podeželski občini Sv. Jurij ob Ščavnici, kjer se je prebivalstvo v preteklosti po večini preživljalo s kmetovanjem, že 33 let deluje društvo podeželskih žena. Članicam že vrsto let predseduje Ema Lančič, nedavno so se zbrale na občnem zboru v kulturno-upravnem središču občine, kjer se jim je pridružilo nekaj gostov.

33 LET so že stalno aktivne.

Na letnem zboru so se ozrle v preteklo leto in naredile nov načrt. Fotografije: Ludvik Kramberger

Začeli so s predavanjem o zdravilnih rastlinah, njihovimi učinki in morebitni škodljivosti. Predavanje je pripravila ugledna farmacevtka Polonca Fiala Novak, domačinka in vodja lekarne. Posebno pozornost je namenila rastlinam v bližnji okolici, kot so čemaž, šmarnica, slez, žajbelj, kamilica in druge. Opozorila je predvsem na čemaž, ki je nadvse podoben jesenskemu podlesku, ta pa je lahko usoden, podobno tudi šmarnica. Kot je še dejala, moramo biti pri uporabi in odmerjanju zdravilnih rastlin zelo previdni in se dobro poučiti o njihovi pripravi, denimo v čaju, udeleženke pa so farmacevtki na koncu zastavile tudi nekaj vprašanj.

Dve novi članici

Uradni del zbora je vodila Silva Kocbek. Društvo je v minulem letu pripravilo 39 dogodkov in poskrbelo za družabno življenje v občini, članice pa so najbolj navdušile s pripravo kmečkih dobrot, kot so gibanice, ocvirkovke, kvasenice in kruh na različnih prireditvah in natečajih. Članice se zbirajo na ekskurzijah in delavnicah, najodmevnejša pa je vsakoletna razstava velikonočnih jedi in ročnih izdelkov.

Predsednica Ema Lančič je sprejela novi članici.

Dragoceno društvo, ki popestri številne prireditve v občini.

Zbor so pozdravili tudi gostje. Med prvimi se je oglasil župan Andrej Vrzel, ki je duhovito povedal: »Z novinarjem sva edina moška med vami. Torej bo držalo, da ženske podpirajo tri vogale v družini. Moram reči, da ste pridne in delavne. Ste dragoceno društvo, ki je s svojo dejavnostjo prisotno na mnogo prireditvah v občini. Čeprav to ne zadostuje, vam v imenu občine in osebno izrekam zahvalo.« Ob koncu zbora so dame v svoje vrste sprejele novi članici Janjo Kukovec in Marijo Šonaja, tako da jih je v društvu zdaj skupno 47, predsednica Lančičeva jima je podarila rožico, zahvalila se je tudi predavateljici farmacevtki za poučno predavanje. Zbor je sklenila z mislijo: »Nikoli se ne pozabite smejati, poslušati in se učiti, raziskovati, se čuditi, reči prosim, hvala, imeti svojega mnenja, spoštovati mnenja drugih in biti prijatelj.«

Ni treba posebej poudarjati, da sta sledila bogata pogostitev in prijetno druženje. Za sladkarije, bilo jih je obilo, pa so poskrbele članice društva same.