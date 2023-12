»Se lahko, prosim, slišiva kasneje, ravno hlev čistim,« se nam je javil 49-letni župnik Dejan Horvat. Kmet in duhovnik v župnijah Markovci in Gornji Petrovci na Goričkem je tudi nadvse dejaven pri porabskih Slovencih. »Sprva sem obiskoval srednjo kmetijsko šolo, potem teološko fakulteto,« je nekaj pozneje pojasnil Horvat, ki danes vodi fari z 800 dušami in upravlja župnijsko kmetijsko posestvo na dobrem 101 hektarju travnikov ter polj na območju Krajinskega parka Goričko ter Nature 2000. Janez Ferlež vodi tri fare, premore pa velik zeliščni vrt s kar 120 vrstami zelišč, iz katerih pripravlja ...