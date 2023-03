Skrb vzbujajoče: upadanje članstva v gasilskih vrstah

Minuli konec tedna je v prostorih Turistične kmetije Benko v Spodnji Ščavnici PGD Spodnja Ščavnica opravilo 86. občni zbor. Društvo je bilo ustanovljeno na pobudo krajana Lovra Jageriča v letu 1937 in je takrat štelo 29 članov, tačas pa jih ima po besedah dejavnega predsednika Milana Erdela, ki opravlja predsedniško funkcijo vse od leta 1998, 89. Skrb vzbujajoče pa je predvsem, da je število članov v upadanju, vse manj je tudi naraščaja, kar pristojne še posebej skrbi. Mladi namreč odhajajo na izobraževanje in delo drugam in se redko vračajo.

Izbrali so novo vodstvo.

Občnega zbora so se poleg predsednika Gasilske zveze Gornja Radgona Petra Cvetkoviča in poveljnika PGD Radgona Rajka Lipiča udeležili še predstavniki prostovoljnih gasilskih društev Gornje Radgone, Negove, Zbigovcev, Benedikta in Svete Ane z enoto Lokavec. Prisotni so bili tudi predsednik domače KS Drago Cetl, Marta Klemenčič iz Krajevne organizacije Rdečega križa in Ivan Ivanek iz Kluba malega nogometa Spodnja Ščavnica. Posebej velja omeniti, da sta se zbora udeležila tudi radgonska županja Urška Mauko Tuš in podžupan Miran Dokl.

Uspešno delovanje

Lani je društvo delovalo uspešno, tudi zaradi omilitev protikoronskih ukrepov, so sklenili na zboru. Med drugim so aprila opravili strokovni obisk gasilcev v Murski Soboti. Sodelovali pa so na večini proslav oziroma prireditev gasilskih društev v širšem domačem okolju in zunaj meja. V novembru so začeli namenjati več pozornosti vodstvenim članom, saj jim je mandat potekel in je bilo treba pripraviti predloge za nove.

V ta namen so imenovali tudi kandidacijsko komisijo v sestavi Arnuš Aleš (predsednik) ter Branko Kocbek in Janez Fujs (člana). V decembru pa so številni člani društva obiskali krajane svojega okoliša in jim ponudili koledarje za letos, zbirali pa so tudi prostovoljne prispevke za društvo. To je lani gospodarilo z nekaj več kot 29.000 evri. Od tega denarja so okrog devet tisoč evrov prenesli za letošnje in naslednja leta. Lani so namenili kar veliko pozornosti urejanju doma in njegove okolice in dom je bil in je še vedno v ponos kraja.

K formalnemu delu je sodilo tudi druženje. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Na občnem zboru so izvolili za naslednjih pet let predsednika Milana Erdelo, za poveljnika pa Mitjo Vrbančiča. Izvolili so še druge funkcionarje. Ob tem so na občnem zboru podelili 17 različnih priznanj, zahval in odlikovanj. Junija načrtujejo organizacijo tradicionalnega pokalnega gasilskega tekmovanja. Sicer pa bodo veliko pozornosti namenili pridobivanju novih članov, predvsem podmladka. Prisotna vodstvena funkcionarja radgonske občine sta se gasilcem zahvalila za njihovo razdajanje in obljubila, da jih bo občina v okviru možnosti finančno podpirala.