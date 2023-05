Skrb vzbujajoče: toliko otrok poroča o težavah z vrstniki in težave v družini

Telefon za otroke in mladostnike Tom telefon ob mednarodnem dnevu otroških telefonov začenja akcijo Tom potuje, otroke obiskuje!, ki se je je lani udeležilo 193 osnovnih šol. Vsak peti otrok poroča o težavah z vrstniki, vsak peti o težavah v družini, vsak osmi pa trpi psihične težave, je za STA povedala njegova strokovna sodelavka Sandra Murk.

Posamezna osnovna šola bo tekom akcije 14 dni gostila nahrbtnik in od četrtega do devetega razreda izvajala delavnico o pomenu pogovora in o Tom telefonu, ki sicer deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije.

»Otroci na listke anonimno zapišejo vprašanja ali temo, o kateri se ne upajo pogovoriti z odraslo osebo,« je povedala Murkova. Lani so v tej akciji zbrali 10.000 anonimnih listkov otrok in podatki kažejo, da je vsak peti poročal o težavah z vrstniki in vsak peti o težavah v družini, vsak osmi pa o psihičnih težavah.

Opažajo porast medvrstniškega nasilja

Otroci se s temi tremi težavami tudi najpogosteje obračajo na telefon, je pojasnila Murk, ki v zadnjih letih opaža porast medvrstniškega nasilja. Veliko je izključevanja iz skupin na Facebooku, žaljenja v komentarjih, deljenja retuširanih fotografij, je naštela. Te zadeve se nato prelijejo v fizično okolje, ko se sošolci na račun tega posmehujejo, veliko je tudi fizičnega nasilja, je dodala.

Po statistiki Tom telefona nanj fantje in punce kličejo v enakem deležu. Murkova pa opaža, da dekleta raje poiščejo pomoč preko spletne klepetalnice in elektronske pošte, kjer prevladujejo v 70 odstotkih primerov.

Trpijo za tesnobo, zapadejo lahko v depresijo

Navedene težave se jim pogosto poznajo na duševnem zdravju, zapadejo lahko v depresijo, trpijo za tesnobo, nekateri doživljajo tudi panične napade, ugotavlja Sandra Murk. Skrajni primeri privedejo tudi do samomorilnega razmišljanja, večinoma pa zaradi stisk ne želijo v šolo, se umikajo vase, pri nekaterih pa se pojavijo psihosomatske težave. Mlajši trpijo za bolečinami v trebuhu, starejši pa za glavoboli, je dodala.

Na telefonu Tom odgovarjajo na njihova vprašanja

Na njihove težave na Tom telefonu v prvi vrsti odgovarjajo z empatičnim razumevanjem, prostorom za pogovor, v katerem jih ne obsojajo in ne dajejo nasvetov. Preko razgovora jih skušajo premakniti iz položaja nemoči do točke, ko se lahko začnejo umirjati in iz lastnih virov vzpostaviti nek realnejši pogled na situacijo. »Ob tem pazimo, da so koraki za otroke majhni in dosegljivi,« je ponazorila Murkova.

Glede na njihove težave jih nato informirajo o različnih oblikah pomoči in jih po potrebi napotijo tudi na ustrezno strokovno službo.