Skrb vzbujajoče stanje, v dijaški organizaciji opozarjajo: »To se dogaja tukaj in zdaj«

Dijaška organizacija Slovenije je predloge ukrepov posredovala Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Menijo, da je treba uvesti strožjo zakonodajo glede elektronskih cigaret, saj je dokazano, da mladi zaradi teh izdelkov posežejo tudi po nikotinu in drugih substancah.

Treba je opozarjati tudi na nepopravljiv vpliv vseh psihoaktivnih snovi na možgansko delovanje, še posebej pred 25. letom starosti, ko se možgani še intenzivno razvijajo. Uporaba kanabisa, nikotina ali drugih substanc v teh letih vpliva na spomin, učenje, čustva in lahko povzroči trajne spremembe. Mladi potrebujejo tudi več prostora za zaupne pogovore, več razumevanja in manj kaznovanja, zato je treba okrepiti psihološko podporo v šolah, so zapisali v sporočilu za javnost.

Priča vse pogostejši uporabi različnih psihoaktivnih substanc

V organizaciji poudarjajo, da so mladi v Sloveniji v zadnjih letih priča vse pogostejši uporabi različnih psihoaktivnih substanc: od alkohola, konoplje, psihedelikov pa do sintetičnih drog in elektronskih cigaret. »To ni več nekaj, kar se dogaja 'tam nekje'. To se dogaja tukaj in zdaj - med dijaki, na zabavah, med odmori, na spletu, mnogi to opazijo tudi v domačem okolju,« so zapisali.

Veliko mladih se bori z občutki praznine, anksioznostjo, depresijo in izgorelostjo. »Preobremenjenost in pritisk v šolah, ocene ter sistem, ki pogosto pozablja na človeka, vpliv in nerealna pričakovanja družbe ter prijateljev, stalna primerjava na družbenih omrežjih, zgled 'easy-life', pomanjkanje psihološke podpore in občutek, da moraš biti 'vse in še več', nas pogosto potiskajo v iskanje hitrih rešitev,« opozarjajo.