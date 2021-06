Škratica Burja vabi na pustolovščino

Pravljična doživljajska pot po škratjem Krasu

12

točk opozarja na vrednote kamnitega Štanjela in okolice.

V drugi polovici junija so v obilici prireditev, povezanih z raziskovanjem in predstavljanjem zgodovinskega in etnološkega izročila Štanjela in Krasa, prišli na svoj račun tudi otroci vseh starosti. Pod streho festivala Gledanica so dobili dve izvirni slikanici in z njima kopico idej, kako se dejavno vključiti v preplet domišljijskega in stvarnega sveta. Povrhu so se lahko udeležili delavnice izdelovanja starodavnih glasbil, ki jo je vodil, še posebno dekleta pa so bila povabljena k pletenju čudodelnih venčkov svetega Ivana.V prvi slikanici Sveti meč pravice jeupodobil pravljično pripovedo življenju v prazgodovinskih kaštelirjih z zgodbo pogumnega in pravičnega Avika ter njegove zveste vrstnice Dite v ospredju, druga, Škratje s Krasa, pa ni toliko namenjena branju ali poslušanju kot aktivni udeležbi na krožni poti skozi kraški gozd in gmajno.– že avtor petih podobno poučnih škratjih dogodivščin drugod po Sloveniji – je zanjo napisal besedilo, slikovni del pa je prispeval izkušeni ilustratorTa slikanica je pravzaprav le izhodišče za pustolovščino, ki je zgolj branje ne more pričarati. Na zemljevidu na platnicah izdaje označena pot je namreč speljana tudi v resnici, povezuje pa 12 postaj, na katerih navihani škrata Kamen in Ruj ter škratica Burja, trije pečati Krasa, opozarjajo na zgodovinske, etnološke in ekološke vrednote kamnitega Štanjela in okolice. Nujen popotni pripomoček je Krasna beležka z nalepkami, igricami, ugankami ter razlagami in navodili, kaj morajo pohodniki storiti ali na kaj naj bodo pozorni, ko se z najdejo ob robu kraškega pašnika ali vinograda, pred vrtačo in mogočnim hrastom ali postojijo pred najpomembnejšimi stavbami v vasi.Spotoma so predstavljene tudi najznačilnejše kraške živali, od človeške ribice in lipicanca do kraškega ovčarja. Za polnejšo mero poučnosti je Grilc poskrbel še s kratko predstavitvijoter glasbenice in slikarke, ki vabi k izdelavi nenavadnih glasbil in zvočil ter žvenketanju nanje.