Skrajneži popljuvali grob narodnega buditelja, šolnika in pedagoga

Čeprav je bil Anton Martin Slomšek v prvi vrsti dušni pastir, je bil tudi narodni buditelj, šolnik in pedagog ter pesnik, prevajalec in organizator. Tako s svojim delovanjem in osebnim zgledom kot s priročnikom Blaže in Nežica v nedeljski šoli je veliko storil za razvoj slovenskega šolstva in s tem za ohranitev in utrditev slovenstva.Leta 1859 je s preselitvijo sedeža lavantinske škofije iz Št. Andraža na Koroškem v Maribor upočasnil germanizacijo južne Štajerske in že pred generalom Maistrom veliko prispeval, da je ostala večinsko slovenska. Prav tako daljnosežna je bila osem let prej njegova pobuda skupaj z denarnim ...