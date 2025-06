Škraba in Selaković startupovca leta (FOTO)

Na zaključni prireditvi za slovenski Startup leta 2025 je v Siti Teatru v BTC slavilo podjetje Astra AI, ki s pomočjo umetne inteligence razvija pametnega učnega asistenta za personalizirano učenje za posameznike na različnih stopnjah znanja. Z napredno uporabo umetne inteligence lahko uporabniki poglobljeno obvladajo matematiko, fiziko, kemijo, angleščino in nemščino, pri čemer sistem samodejno generira razlage in naloge, prilagojene njihovemu znanju, tempu in ciljem.

»Nagrada slovenski startup leta je letos postala polnoletna. Podeljujemo jo v želji, da bi podjetniške zgodbe, ki nastajajo v Sloveniji, dobile več prostora v javnosti, več podpore in več občudovanja. Danes pa si želimo še več – da bi tudi slovensko poslovno okolje za startupe odraslo. Želimo si okolje, ki bo konkurenčno najboljšim na svetu, sposobno vzgajati, zadržati in pritegniti najboljše talente in podjetja. Le tako bomo kot družba lahko izkoristili svoj inovacijski potencial, ustvarjali delovna mesta z visoko dodano vrednostjo ter utrdili prepoznavnost Slovenije kot tehnološke in podjetniške države,« je poudaril Urban Lapajne iz iniciative Start:up Slovenija.

Astra AI je znano po podkasterju Klemnu Selakoviću ter Andreju P. Škrabi, ki je v času koronskih ukrepov šolarje prek YouTuba poučeval matematiko. Poleg Astre AI so se na finalno prireditev uvrstili še Arvio, Ergohide, Juicefast in Lime Booking.

Matej Rus, Tovarna podjemov, in vodja Startup Slovenia Marlen Skarlovnik, Staša Zabukošek, Tjaša Verdnik, Boštjana Žajdela FOTO: MEDIASPEED.NET

Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj, v družbi lanske zmagovalke Nine Strajnar iz podjetja Fliqa FOTO: MEDIASPEED.NET

Igor Bračič, Robert Petan in Tilen Artač so poskrbeli za povezovalno-zabavni del prireditve. FOTO: MEDIASPEED.NET

Urban Lapajne, Iniciativa Start:up Slovenije, Nataša Rus, Tovarna Podjemov, in Matevž Frangež, državni sekretar MGŠT FOTO: MEDIASPEED.NET