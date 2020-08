Skozi tajne prostore v hotelsko sobo

Hotel Jama

»Za vaš mirni spanec bo vsaka soba dve noči po odhodu prejšnjega gosta v karanteni, vse bomo dezinficirali, zaradi česar bodo popolnoma varne,« poudarjajo v Parku Postojnska jama.

Prenočitev z zajtrkom že dolgo ne zadovoljuje potreb tudi vse bolj zahtevnih gostov. Prav zato so v legendarnem hotelu Jama pripravili bondovsko razvajanje. Še preden bo novembra v kinematografe prišel njegov najnovejši film No time to die, lahko v Parku Postojnska jama doživite svojo vznemirljivo premiero.Že vstop v kultni hotel se za goste začenja drugače, z odkrivanjem tajnih prostorov, raziskovanjem vzporednega sveta, za katerega še danes ni znano, kaj se je v njem zares dogajalo. »Priporočamo nazorno spremljanje namigov in razkrivanje uganke ob romantični večerji na terasi s pogledom na Nanos. Noč v razkošni sobi enega najbolje ocenjenih hotelov v Sloveniji bo postregla z jutrom sredi neokrnjene narave ob reki Pivki. Tako si boste lahko privoščili bondovski zajtrk, čez dan pa odkrivali drugačno podzemlje, tisto, ki ga je v milijonih let ustvarila narava,« so povedali v Postojnski jami.Turistični boni so kajpak še kako aktualni. »Za hotelske goste, ki opravijo rezervacijo neposredno na naši spletni strani, smo pripravili velike popuste in izjemno ugodne cene paketov, ki vključujejo oglede vseh naših znamenitosti,« pravijo v Parku Postojnska jama. »Narava si je za oblikovanje mojstrovin tega skrivnostnega kraškega sveta pod zemljo in nad njo vzela milijone let. Nemogoče je vse spoznati v enem samem dnevu. Zato gostom svetujemo, da si vzamejo čas in si za ogled največ svetovnih atrakcij na enem mestu privoščijo več dni. Ekipa hotela Jama bo v skladu z željami obiskovalcev sestavila urnik obiska in pripravila čudovito doživetje.«Postojnska jama je največja turistična jama v Evropi z nepozabno vožnjo z legendarnim vlakcem. K temu je treba dodati skorajda obvezen VIP-ogled mladičev človeške ribice z biologom, klasični ogled Postojnske jame in sprehod v doslej zaprte dele z jamskimi biseri, jamskim srebrom in zlatom. Za tiste nekoliko bolj drzne in tudi telesno bolje pripravljene imajo nekaj posebnega. To so pustolovščina in adrenalinski ogledi s trekingom v Postojnski, Pivka in Črni jami z ogledom reke Pivke, kjer gostje spoznajo stvariteljico jame in postojnski jamski sistem v drugačni podobi.Ko iz podzemnega sveta spet ugledamo beli dan, si lahko ogledamo še nekaj zanimivosti. To je Expo jama kras, s prestižnim priznanjem sejalec nagrajena interaktivna razstava, ki odkriva podroben pogled v kraški svet in zgodovino Postojnske jame. Vivarij je edini podzemni živalski vrt jamskih živali v zibelki speleobiologije, kjer lahko obiskovalci spoznajo 150 skrivnostnih živali. Tajni prostori hotela Jama pričajo o aktivnosti tajnih služb nekdanjega političnega sistema. Komunikacijski center ohranja pristno podobo z vso tehnologijo in ponuja ekskluzivno priložnost poslušanja prisluhov. In seveda še Predjamski grad, ki je z orožarno in romantično legendo o Erazmu Predjamskem največji jamski grad na svetu. Po mnenju največjih medijev je uvrščen med 10 najbolj pravljičnih gradov na svetu. V njem se je med snemanjem Božjega oklepa (1986) zadrževal legendarni azijski pustolovec, težko pa bi našteli vse slavne osebnosti, ki so prenočile v legendarnem hotelu Jama.Prav slovenski gostje bodo lahko med prvimi, ki bodo prespali v letos prenovljenem delu s čudovitimi sobami, ki so jim vdihnili sodoben jamski ambient. Kultni hotel ima široko kulinarično ponudbo, je v neposredni bližini največjih svetovnih znamenitosti v Sloveniji in izjemno izhodišče za kolesarjenje, planinarjenje, obisk naravnih znamenitosti v Rakovem Škocjanu ali za hiter izlet na Obalo, v Vipavsko dolino ali na Kras.