Skozi stoletni mlin v posteljo: Toni in Maja ohranjata družinsko tradicijo

Že 140 let stoji v Stari Fužini, nedaleč od Bohinjskega jezera, mlin. »Edini delujoči mlin na vodni pogon v tem delu Gorenjske,« pojasni Toni Zupanc, ki je četrta generacija mlinarjev v družini.

Tako so moko mleli v preteklosti in jo meljejo še danes.

Z ženo Majo sta se odločila, da vrata starega mlina odpreta za najavljene skupine obiskovalcev, tik ob njem pa sta uredila prenočišča. Tako imajo v Bohinju verjetno edine apartmaje daleč naokoli, do katerih dostop vodi skozi stoletni mlin. Zgodba, ki stoji za mlinom, pa gre takole: praded današnjega mlinarja Tonija Zupanca je leta 1888 kupil poslopje v Stari Fužini. Leto kasneje je naredil mlin, nato je domačiji dodal še žago venecijanko. Vse našteto, mlin in žago, nameravata zakonca Zupanc postaviti na ogled in urediti muzej, medtem ko so posamezne fotografije iz preteklosti že danes razstavljene v starem mlinu.

Za pico in potico

Medtem ko so v preteklosti v tem mlinu zmleli veliko trdinke, to je koruze s pisanimi rdečkasto rjavkastimi zrni, značilne za Bohinj, pa zdaj količina te koruze upada. »Trdinke je manj kot v preteklosti,« pojasni Toni Zupanc in na vprašanje, na kakšen način je treba mleti to posebno koruzo, odgovori: »Nobenega posebnega recepta nimam – izkušnje pač.«

Kljub temu v Bohinju in v hribih, ki se raztezajo nad jezerom, še danes pogosto najdemo žgance iz moke koruze trdinke, in ti niso živahno rumeni, kot so klasični koruzni žganci, ampak po videzu bolj spominjajo na rjavkaste ajdove žgance. Žgance iz moke koruze trdinke, zmlete v domačem mlinu, po naročilu pripravi tudi Maja Zupanc, ki med kuharskimi nasveti za uporabo trdinke omeni še, da lahko del te moke uporabimo za pripravo kruha in drugih kvašenih izdelkov, denimo pice, pa tudi potice.

Mlinska kolesa so v pritličju. FOTOgrafije: Špela Ankele

Če se vrnemo v Staro Fužino, kjer je na domačiji družine Zupanc poleg mlina še žaga. »Obiskovalcem Bohinja bi radi predstavili obe obrti, ki sta že desetletja prisotni na naši domačiji, zato tesno sodelujemo z lokalno turistično organizacijo,« o avtohtonem turističnem doživetju še pojasni Toni Zupanc.

O tem unikatnem turističnem doživetju pa še to: obiskovalci apartmajev lahko v bohinjskem mlinu pomagajo zmleti trdinko, mlinar pa jih z veseljem popelje tudi v drobovje mlina, torej v pritličje, kjer se vrtijo ogromna vodna kolesa. »Vse to je za goste poseben čar, vsak od naših gostov pa si zapomni tudi to, da med bivanjem v Bohinju spi v starem, delujočem mlinu,« doda sogovornik.

Potrudili se bomo, da bomo mlin prihodnje leto obnovili.

Pravzaprav sta v poslopju dva mlina – tisti, v katerem so mleli pšenico in nosi letnico 1889, je po drugi svetovni vojni nehal delovati. »Potrudili se bomo, da ga bomo prihodnje leto obnovili, in tako bomo lahko mleli tudi pšenico, ne zgolj trdinke,« omeni Toni Zupanc in doda še eno zanimivost: »Na naši domačiji je bila v preteklosti kovačija. Sem so pripeljali vodo tako, da so iz Mostnice speljali umetno strugo.«

Morda še to: mlin na vodo je sredi Stare Fužine del domačije pri Andrejcu, zato v Bohinju mlin poznajo tudi pod imenom Andrejčev mlin. Ko sta zakonca Zupanc uredila apartmaje, pa sta jih poimenovala po angleško – Old Mill House (hiša starega mlina).

Utrinek iz starega mlina