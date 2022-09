»V noči na četrtek je v Srednjem Potoku voda znova porušila vse in še več kot pred 14 dnevi. Drevesa in kamenje so zabila most, voda je odnesla vse, kar smo v dveh tednih za silo pokrpali,« nas je včeraj navsezgodaj obvestil Vinko Lavrič, ki je zaradi povodnji ostal odrezan od svoje hiše – tej grozi narasel potok, da jo bo spodjedel. Kot smo že poročali, je zaradi obilnega deževja pred 14 dnevi v občinah Kostel in Osilnica narasla voda pustila pravo razdejanje, poglobljene in drugam speljane struge, odnašalo je ceste, sprožali so se plazovi. Lavriča oziroma njegovo hišo z dv...