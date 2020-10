Skoraj ni več dvoma: poslanec razkrinkal Erjavca

Zapis, ki je razkrinkal Erjavčeve načrte? FOTO: Facebook, Ivan Hršak

Vse odkar se je v stranki Desus začelo javno pranje umazanega perila, ki je s predsedniškega mesta odneslo, se ugiba, ali se na čelo stranke vrača njen dolgoletni predsednikErjavec, ki je bil minister v šestih slovenskih vladah (trenutna tretja vladaje skupno 14.), se je januarja na kongresu po presenetljivo prepričljivem porazu proti Pivčevi poslovil tudi od slovenske politike in se umaknil iz javnosti. A, kot kaže, ne za dolgo. Nobeno presenečenje ne bi bilo, če bi se na prihajajočem kongresu Pivčeva, ki je že najavila, da se bo ponovno potegovala za najvišje mesto v stranki, ponovno soočila z Erjavcem. Začasni vodja stranke, minister za zdravje, ki je na januarskem kongresu podprl Pivčevo, v zadnjih mesecih pa sta se razšla, je že sporočil, da ne bo kandidiral Preberite tudi:, vodja poslancev Desusa, ki so obrnili hrbet svoji sedaj že nekdanji predsednici (ta bo prihodnji teden tudi že nekdanja ministrica za kmetijstvo), je prejšnji teden potrdil, da se pogovarja z Erjavcem , s katerim sta sodelovala 15 let. »Dobro sva sodelovala, imela sva odlične odnose. Normalno je, če si človek, da te politika potem ne razdvaja.«Jurša pa ni edini poslanec Desusa, ki ima lepe spomine na 'večnega ministra'.je na facebooku objavil utrinek izpred šestih let, ko je Erjavec obiskal Hrastnik, zraven pa dodal zapis, ki skoraj ne pušča dvoma, kakšne načrte ima Erjavec glede stranke: »Bivši (novi?) predsednik Desusa Karl Erjavec je vedno zelo rad prišel v Hrastnik in se družil in poklepetal s člani in članicami Desusa in drugimi občani. Karl je preprost človek in dostopen vsem. To je odlika redkih ljudi, še posebej tistih, ki so predsedniki parlamentarnih strank.«