Skoraj neverjetno, kakšno temperaturo ima naše morje

Nižje temperature zaradi neviht in deževja so prispevala k precejšnji ohladitvi slovenskega morja. »Reke in morje so se pošteno ohladili. Burja je odrinila toplo površinsko plast morja, to se je ohladilo za okoli 5 °C, danes zjutraj ima le 20 °C. Kaže, da se bo do konca tedna morje spet ogrelo na 24 do 25 °C,« so zapisali pri Agenciji za okolje Republike Slovenije (Arso).Ohladile so se tudi slovenske reke in jezera. Blejsko jezero ima po podatkih samodejne merilne postaje trenutno pri Milnem 22,1 stopinje, Bohinjsko jezero pa 18 stopinj.Pa slovenske reke? Kolpa v Metliki ima 21,3 stopinje, višje pa je zelo mrzla. V Sodevcih ima 15,4 stopinje Celzija. Temperatura Krke pri Podbočju je nekaj več kot 16 stopinj.Prekrasna reka Nadiža ima zgolj 15,5 stopinje, temperatura Soče pa je okoli 10 stopinj Celzija. Savinja ima v Letušu zgolj 12,4 stopinje.Temperature vseh rek, kjer merijo samodejne hidrološke postaje, lahko najdete pri Arsu . Ker se bo vreme te dni izboljšalo in se obetajo višje temperature, se bo marsikdo verjetno spet odpravil kopat. Pri tem pa bodite pazljivi. To je nujno branje, preden skočite v slovenske kopalne vode