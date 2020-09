Skoraj 50 športnih izzivov za najmlajše

Vremenoslovci opozarjajo: zvečer prihajajo nevihte

Danes bo sprva večinoma sončno, čez dan pa spremenljivo oblačno. V notranjosti se bodo pojavljale krajevne plohe, zvečer tudi nevihte, zaradi česar je Agencija RS za okolje (Arso) za vso državo vključila rumeni alarm. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, ob morju in na Goriškem okoli 30 stopinj Celzija. V