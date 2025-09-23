Skoraj 30 milijonov za Darsovo palačo: kdo bo plačal podražitev?

Na Darsu se spet kuha vroča zgodba. Nova poslovna stavba največje državne družbe, v katero so se zaposleni preselili v začetku leta, je postala kar 50 odstotkov dražja od prvotnega načrta, so poročali v oddaji 24ur. S prvotnih 19,5 milijona evrov je cena po treh aneksih poskočila na kar 29,4 milijona evrov, in še ni dokončna!

Tretji aneks za dodatnih 1,8 milijona

Junija letos sta predsednik uprave Andrej Ribič in član uprave David Skornšek podpisala že tretji aneks k pogodbi z gradbincem CGP, ki jo obvladujeta zakonca Vesna in Dari Južna. Tokrat so dela podražila za 1,8 milijona evrov. V odgovoru na novinarska vprašanja je Dars pojasnil, da so bile s tem aneksom »zaprte postavke po zaključnem pregledu opravljenih del«, med drugim:

obvezne nadgradnje strojnih sistemov,

dodatna dela pri prestavitvi gospodarske infrastrukture,

dodatni ukrepi po zahtevah inšpekcije požarne varnosti,

nadgradnja protivlomnega sistema ter

poračun podražitev med gradnjo in podaljšanja rokov.

FOTO: Miran Kambič

Presežena zakonska meja

Skupna vrednost vseh treh aneksov (prvi za 5,3 milijona, drugi za 2,9 milijona in tretji za 1,8 milijona) je presegla zakonsko dopustno mejo 30 odstotkov podražitev. To pomeni, da so morali za del del izvesti nov postopek javnega naročila – brez objave, s pogajanji. Dars je razkril, da bo pogodba zanj vredna še dodatnih 460.279 evrov.

Projekt že dlje spremljajo očitki o morebitnem konfliktu interesov, saj je vodja gradnje Brane Ribič, brat predsednika uprave Andreja Ribiča. Predsednik nadzornega sveta Andrej Šušteršič je lani pojasnil, da so nadzorniki odločili, da se mora Ribič »izločiti iz vseh postopkov, povezanih s poslovno stavbo«. Sam Ribič pa je za 24UR Fokus povedal: »Moj brat je na Darsu zaposlen že osem let. Projekt vodi od začetka in ni napredoval, niti mu niso povišali plače. Tukaj sodeluje šest ali sedem služb – pravna, finančna, kontroling … Ni prostora za zlorabo.«

FOTO: Miran Kambič

Na vprašanje, zakaj se kljub temu ni izločil, je odvrnil: »Nisem videl razloga, ker tukaj ni bilo nič spornega.«

A prav Ribič je podpisal tudi zadnji, tretji aneks.

Dars je svojo poslovno stavbo dobil po skoraj 30 letih, ko so zaposleni delali v najetih prostorih na Dunajski cesti. Steklena stavba na Griču pri ljubljanski obvoznici meri 3700 kvadratnih metrov in nudi razgled na okolico iz vseh petih etaž.