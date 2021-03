Krek: Morda prehajamo v nov val epidemije (V ŽIVO)

Oboleva delovno aktivno prebivalstvo, poziv vsem

Trenutno je v Sloveniji 10.866 aktivnih primerov okužb s koronavirusom, poroča sledilnik covida. V četrtek so opravili 5435 testiranj s PCR-testi, 881 oseb je bilo pozitivnih (16,2 odstotka). Opravili so 21.601 HAT-testov, podatkov o pozitivnih sledilnik nima. V četretk so izstopale občine Celje (34), Žalec (23), Velenje (19), Kamnik in Kranj (28), Novo mesto (20), Izola (17), Koper (28), Ljubljana (97), Maribor (31). Obalno-kraška regija ima še vedno najvišjo 14-dnevno incidenco in je v primerjavi s Posavsko regijo zelo visoka.Bolnišnično oskrbo danes potrebuje 521 bolnikov (+10), 85 bolnikov pa potrebuje intenzivno nego. Umrli so štirje bolniki s covidom-19. Sedemdnevno povprečje okužb pa je 780, zato je država še vedno v oranžni epidemiološki fazi, dve regiji pa sta od četrtka obarvani rumeno za določene ukrepe.Na novinarski konferenci bo vodja NIJZspregovorili o trenutnem stanju glede epidemije koronavirusa. »Naj začnem s sliko Pirana, kjer cvetijo mandule ali mandelji. Diši po pomladi.« V zadnjih dneh se številke rahlo dvigujejo in opozorilo: Zelo pomembno je, da morda prehajamo v nov val in je pomembno, da se striktno držimo pravil, ki jih že vsi dobro poznate. Zdržimo, da bomo obdržali odprte šole.« Dodal je, da imamo dva nepovabljena gosta - angleški in južnoafriški sev. Prvi se eksponentno dviguje in zato bo treba zaostriti preventivne ukrepe. »Mogoče se bo stanje v naslednjih dnevih poslabšalo. Število R je preko ena, kar pomeni, da se vsak dan okuži več ljudi.«»Trenutno najbolj obolevajo ljudje med 25 in 55 let. Lahko bi rekli, da delovno aktivno prebivalstvo. Je pa manj ostarelih, kar je dobro, ker se ne povečuje število zasedenih postelj in število umrlih. Pozivam pa vse tiste, ki obiskujejo starejše, da poskusite imeti sedem dnevno karanteno preden greste k njim na obisk, da jih slučajno ne bi okužili.«V Evropi ni rožnato in ob tem upa, da se bomo v Sloveniji izognili novega vala. »Evropa ima novi val. Stanje se slabša skoraj povsod. Novo vlogo igrajo novi sevi. Na Češkem je 80 % okužb povezanih z angleško različico.« Strma rast se je denimo začela v Lombardiji z Milanom na čelu in pa v nam sosedni Furlaniji.Do konca marca naj bi Slovenija dobila nekaj več kot 245 tisoč cepiv (nekaj več kot 175 tisoč Pfizer, 16.800 Moderna, 52.800 AstraZeneca), predvsem podjetja AstraZeneca. »Pri nas nikogar ne silimo, da se cepi. Je prostovoljno. Smo pa na inštitutu zelo veseli za vse, ki se želijo cepiti, ker s tem zaščitimo vse. Pri šolnikih pa bi pričakoval, da se bodo cepili, ker tako zaščitijo sebe in otroke ter svojce.« Učitelji morajo vsak teden na testiranje, po cepljenju pa jim po 21. dnevu to ne bo treba.