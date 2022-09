Skoraj 11 milijonov evrov težek dobitek: razkrivamo, kam so šli viking milijoni

»Očitno je nekdo s stalnim bivališčem v naši občini zadel glavni dobitek v igri na srečo Viking Lotto in s tem je postala srečna dobitnica tudi Občina Ivančna Gorica. Čestitamo srečnemu dobitniku in smo hvaležni za sredstva, ki jih ni nikoli preveč. Očitno res velja rek, da pogumne spremlja sreča.« To so sporočili iz Občine Ivančna Gorica, kjer županuje Dušan Strnad in kjer jih je na računu prejšnji teden pričakalo prijetno presenečenje – nakazilo v višini 1,615.136,52 evrov. Sprva zneska niso znali opredeliti, saj je bil nepričakovan, na koncu pa se je izkazalo, da gre za davek od iger na srečo, ki po zakonu pripada lokalni skupnosti.

»Vesel sem, da je nekdo izmed nas imel srečo in zadel glavni dobitek. V tem trenutku zaključujemo vrtec v Šentvidu pri Stični in začeli smo gradnjo Športnega parka v Ivančni Gorici, za kar bomo namenili večino nepričakovano dobljenih sredstev. Del sredstev pa bomo namenili povečanju mase za delovanje društev v občini, saj tudi oni občutijo posledice krize. Seveda tudi z moje strani čestitke srečnemu dobitniku,« je dejal Strnad.

Dobitek v omenjeni igri je znašal skoraj 11 milijonov evrov, po plačilu davka pa je zmagovalcu ostalo nekaj več kot devet milijonov. Kot smo poročali pred dnevi, je bil listek vplačan v trafiki na Slovenski cesti v Ljubljani.

