Skok v nove bazene v Slovenj Gradcu

Ker je poletje že na široko odprlo svoja vrata in se pobahalo s (pre)visokimi temperaturami, je odprtje kopalne sezone v Aqualatiu v Slovenj Gradcu še kako dobrodošla popestritev vročih počitniških dni tako za domače kot tuje goste.

Pred dnevi je za vse osvežitve in zabave željne vrata odprl bazenski kompleks, v sklopu katerega bodo obiskovalcem poleti na voljo dva zunanja bazena in rekreacijske površine s trampolinoma, v notranjosti objekta pa je tudi za hladnejše dni bazen z dvižnim dnom, ki je primeren za izvajanje tečajev plavanja tako za najmlajše, ki se z vodo šele spoznavajo, kot za vse tiste, ki imajo kakršne koli gibalne težave in potrebujejo za gibanje v vodi nižjo globino.

Notranji del kompleksa

Tisti, ki si želijo sprostitve in razvajanja, bodo zagotovo navdušeni nad vročim bazenčkom z efekti ter wellnessom z zen prostorom in s štirimi različnimi savnami. Obiskovalci si bodo lahko rezervirali tudi terapevtske masaže, storitve kiropraktika, fizioterapevtske storitve in vadbe s kineziologom. V objektu bodo skupaj s poslovnim partnerjem Zdravstvenim domom Slovenj Gradec izvajali fizioterapevtske storitve in balneoterapijo prek delovnega naloga ter samoplačniško. Da bo doživetje pravo, je poskrbljeno tudi za pijačo in prigrizke.

Temeljni kamen pred tremi leti

Četudi se kopalna sezona v letno-zimskem bazenskem kompleksu Aqualatio Slovenj Gradec uradno začne šele v teh dneh, je po treh letih, odkar je bil septembra 2020 odkrit temeljni kamen za gradnjo bazenskega kompleksa in pripadajočega parka urbanih športov, pred dobrim mesecem dni kompleks odprl svoja vrata, ko so gostom in novinarjem predstavili infrastrukturo in aktivnosti, ki že nestrpno čakajo prve goste.

Občina je kompleks zgradila s pomočjo sredstev države in EU ter Eko sklada. Skupaj s parkom urbanih športov, ki ga bodo odprli septembra, je naložba vredna 8,3 milijona evrov. Od tega je Mestna občina Slovenj Gradec prispevala 2,217.437 evrov

Slovenjgraška občina je bazenski kompleks in park urbanih športov umestila v t. i. degradirano območje Mercator. Z ureditvijo več tisoč kvadratnih metrov velikega območja ni le sanirala degradiranega območja, temveč je ustvarila tudi privlačno območje z različnimi vsebinami. Okoljski minister Uroš Brežan je ob odprtju posebej omenil pomen ureditve degradiranega območja.

Župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler pa je večkrat poudaril, da gre za največjo naložbo v občini v daljšem obdobju in da je to pomembna pridobitev tako za Slovenj Gradec kot širše, predvsem pa je na pragu počitnic pomembna za mlade.

Po besedah Gašperja Mateliča, direktorja operative v Kolektor Kolingu, je šlo za tehnično zanimiv projekt, katerega končni rezultat je lep objekt, ki bo čudovit dodatek koroškemu mestu.