SKOJ še vedno živ in nepredvidljiv (FOTO)

Slovenska konferenca o odnosih z javnostmi (SKOJ) je najstarejša v regiji, ki v vseh teh letih še vedno poskrbi za vpogled v najnovejše poslovne in predvsem komunikacijske trende. Letošnja, 25. po vrsti, je imela delovno ime V vrtincu nepredvidljivosti. Šlo je za zadeve, ki se jim v življenju ne moremo (več) izogniti.

Aleša Mižigoj je nagrado primus prejela iz rok lanske prejemnice Sabine Sobočan iz Varisa.

»Pravzaprav je nepredvidljivosti mnogo več kot gotovosti,« pravijo ustvarjalci. Vrtinec nepredvidljivosti je močan kot še nikoli doslej. Predvsem v komunikaciji. Mobilne naprave, ki so vse prej kot samo telefoni, pa poskrbijo, da komunikacijska orodja dobijo še večji pomen. Tiktok, AI in ChatGPT veljajo za ene tistih, za katere ni nihče verjel, da bodo močno udarile po človeškem faktorju. So pa na SKOJ, kot se za tovrstno konferenco spodobi, razdelili tudi priznanja. Primus in prizme.

Prejemniki nagrad prizma za leto 2023.

Nagrado primus je prejela Aleša Mižigoj, lastnica in direktorica družinskega podjetja Medex, prizme pa Pristop in Inštitut Ekvilib, Petrol, PU Maribor, Propiar in Statistični urad RS. Najboljšim trem ekipam študentskega natečaja Inkubator PRiložnosti so podelili nagrade mini prizma za odlične komunikacijske rešitve na zastavljen izziv Loterije Slovenija.

Predsednica Združenja ONA VE Marta Kos, profesorica na Univerzi v Stirlingu in UL Alenka Jelen ter podpredsednica ONA VE Mateja Malnar so izpostavile problematiko žensk v vsakdanjem življenju.