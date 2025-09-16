  • Delo d.o.o.
Slovenija

Škofa, ki je bil najprej analitski kemik, pričakujejo odprtih src

Dr. Janez Kozinc posvečen v tretjega vodjo Škofije Murska Sobota. Množice duhovnikov, vernikov in gostov zasedle Črenšovce.
Novi škof je moral nekaj časa ležati na tleh. FOTO: Zajem Zaslona SŠK

Škofovska znamenja je novemu škofu predal glavni posvečevalec Peter Štumpf. FOTO: Zajem Zaslona SŠK

Verniki so ga pričakali odprtih rok in src. FOTO: Oste Bakal

Obred je bil v največji cerkvi tamkajšnje škofije. FOTO: Oste Bakal

Prvič za oltarjem s škofovsko palico FOTO: Oste Bakal

Novi škof je moral nekaj časa ležati na tleh. FOTO: Zajem Zaslona SŠK
Verniki so ga pričakali odprtih rok in src. FOTO: Oste Bakal
Prvič za oltarjem s škofovsko palico FOTO: Oste Bakal
 16. 9. 2025 | 06:31
Letošnji krščanski praznik povišanje svetega Križa, ki ga Pravoslavna in Katoliška cerkev praznujeta 14. septembra, bo še v posebej lepem spominu ostal pomurskim katoliškim vernikom, saj so bili prav v župnijski cerkvi povišanja sv. Križa v Črenšovcih priče posvetitve novega soboškega škofa, tretjega po vrsti. Po dr. Marjanu Turnšku (2006–2009) in dr. Petru Štumpfu (2009–2025) je to postal dr. Janez Kozinc, duhovnik celjske škofije, ki ga je papež Leon XIV. imenoval za škofa Škofije Murska Sobota.

Novi škof je najprej v soboto zvečer v soboški stolnici po molitvi večernic vpričo nuncija in drugih škofov ter ob navzočnosti duhovnikov in vernikov soboške škofije izpovedal vero, kakor določa zakonik cerkvenega prava. Naslednji dan, ravno na dan, ko je papež Leon XIV. v Vatikanu praznoval 70. rojstni dan, je ob 16. uri potekala slovesnost škofovskega posvečenja.

Kjer je gospodov duh, tam je svoboda!

Cerkev v Črenšovcih je bila z razlogom izbrana, saj je največja v škofiji in lahko sprejme največ ljudi, ob tem ima dovolj prostoren prezbiterij, oltarni prostor, da je lahko obred posvečenja neovirano potekal. Na slovesnosti, kakršne Črenšovci še niso doživeli, so bili prisotni skorajda vsi slovenski škofje, škofje iz sosednjih in nekaterih drugih držav, velika večina duhovnikov soboške škofije, seveda pa so bila vrata odprta tudi za duhovnike drugih škofij. Zraven so bili številni predstavniki oziroma voditelji drugih verskih skupnosti ter pomurski župani, pomurski poslanci in mnogi drugi verniki.

Pričakujejo ga odprtih src

Glavni posvečevalec novega škofa je bil prejšnji soboški in sedanji koprski škof dr. Peter Štumpf, soposvečevalca sta bila apostolski nuncij na Nizozemskem dr. Jean-Marie Speich, ki je pred tem to službo opravljal v Sloveniji, ter mariborski nadškof in metropolit mag. Alojzij Cvikl. Slovesno pridigo je imel celjski škof dr. Maksimiljan Matjaž. Pri slovesnosti so peli združeni cerkveni pevski zbori pod vodstvom črenšovske zborovodkinje Katje Kovač. Ker na ozemlju škofije živijo tudi pripadniki drugih narodnosti, se je slišala beseda v madžarskem, romskem in hrvaškem jeziku.

Duhovniki, redovniki, redovnice in verniki se veselijo novega škofa in ga pričakujejo odprtih src. Na koncu mu je Štumpf po vseh zaobljubah predal prstan, mitro in palico. S tem je pomurska škofija tudi uradno dobila novega škofa, rojenega 21. avgusta 1975 v Celju. Po doktoratu iz analitske kemije se je odločil za duhovniški poklic. Leta 2010 je bil posvečen v duhovnika celjske škofije, služboval je kot kaplan in župnik, bil predavatelj Svetega pisma ter vzgojitelj prihodnjih duhovnikov. Verniki in duhovniki ga opisujejo kot skromnega in odprtega človeka, ki ima posluh za mlade, družine ter vse, ki trpijo. Njegovo škofovsko geslo se glasi: »Kjer je gospodov duh, tam je svoboda!«

Tako je v nedeljo Kozinc tudi uradno prišel na ozemlje nekdanjega Panonskega morja, ki je bilo dolga stoletja razdeljeno med Avstrijo in Ogrsko, pred dobrimi sto leti pa je reka Mura postala »vezálje« Prekmurja in Prlekije, od leta 2006 pa te kraje povezuje še škofija oziroma soboški škof. Janez Kozinc je prišel v kraje, kjer ga v cerkvah in kapelah čakajo številni svetniki in svetnice.

Prišel je med duhovnike in vernike, ki ga pričakujejo in se veselijo njegovega apostolskega služenja. »Jezus, dobri pastir, naj blagoslavlja prihod novega škofa dr. Janeza Kozinca in njegovo delo v Škofiji Murska Sobota,« je bilo slišati ob koncu svečane posvetitve na skrajnem severovzhodu države. 

 

