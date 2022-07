Škof blagoslovil prenovljeno pokopališče

Širitev pokopališča in prenova zidu v Klancu pri Kozini je bila vrsto let želja prebivalcev vasi Petrinje, Ocizla, Beka, Klanec in Prešnica, združenih v tri krajevne skupnosti.

Končno so ob prazniku sv. Petra in Pavla dočakali uradno odprtje in predajo te pomembne investicije svojemu namenu. Tako se je ob cerkvi in pokopališču pod mogočno, več kot 500 let staro lipo zbralo veliko domačinov ter predstavniki občine, investitorji, izvajalci del ter domači župnik Niko Čuk in koprski škof Jurij Bizjak, ki je po krajši molitvi opravil blagoslov.

Postregli so divjačinski in goveji golaž, joto, mineštre in pašte.

»Občina je konec lanskega leta začela postopke, s katerimi je zagotovila vse potrebne lastniške, zakonske in druge podlage za izvedbo investicije. Kamniti zid okrog pokopališča, ki je bil zgrajen leta 1834 in leta 1983 na novo ometan, je izveden ponovno v kamnitem videzu, razširjen, ustrezno temeljen, v dolžini 160 metrov.

Na novo je urejen servisni vhod, rekonstruirani so bili portalni kamni ob vhodu in kovana vrata. Urejena je bila tudi zunanja okolica. Vrednost celotnega projekta znaša 97.553 evrov. Iz participativnega proračuna so bila na predlog krajanke Amalije Metlike zagotovljena sredstva za ureditev zunanje okolice oziroma prostora pri lipah,« je povedala županja hrpeljsko-kozinske občine Saša Likavec Svetelšek.

Za odprtje so pripravili kulturni program, v katerem so se z recitacijami predstavili predstavniki vseh petih vasi, med drugim je Majda Mihalič Tomaštova prebrala pesem, ki jo je napisala ob 340-letnici domače cerkve sv. Petra in Pavla.

1834. leta so zgradili zid.

Za konec so pri vaškem domu obiskovalce čakale dobrote iz kotla, zapela je Nina Počkaj s kitaristom Leonom Strnadom, mladi jahači lipiške šole so pod vodstvom Žarka Kariža prikazali svoje spretnosti, zatem pa so se vsi zavrteli ob zvokih ansamblov Lisjaki in Prizma.