Škof Andrej Saje o novem papežu: »Umirjen in prijeten človek ter diplomat, ko je to potrebno«

Glede na hitro izvolitev papeža Leona XIV. je bila očitno med kardinali velika enotnost glede podobe novega papeža, je na novinarski konferenci dejal predsednik SŠK Andrej Saje. Pozna ga kot umirjenega človeka z izjemno širino, zato domneva, da bo poskušal povezovati različne struje v Cerkvi. Izpostavil je veliko željo po obisku papeža v Sloveniji.

Ocenil je, da Robert Francis Prevost, ki je bil v četrtek izvoljen za papeža, ni tipičen Američan glede na to, da je bil veliko časa v Peruju, da so njegovi starši iz Ekvadorja in francosko-italijanskih korenin. »Tudi ni spregovoril v angleškem jeziku, kar je zanimivo, ker večina sveta danes govori angleško, nagovoril pa je v španščini vernike v svoji bivši škofiji,« je spomnil.

Izpostavil je papeževo izjemno širino, saj je študiral matematiko, teologijo in cerkveno pravo v Rimu. Kot prefekt dikasterija za škofe je imel pogled na globalnost Cerkve in tudi globoko zaupanje papeža Frančiška, je dejal Saje.

Ena papeževih prvih nalog bo imenovanje novih predstojnikov dikasterijev, saj so s smrtjo papeža Frančiška ugasnile skoraj vse službe v Rimu, v naslednjih dneh pa bomo videli tudi odločitve novega papeža glede prvih potovanj v tujino, je še dodal.

Osebno srečanje

Saje je priznal, da izvolitve Prevosta za papeža ni pričakoval. Med lanskim osebnim srečanjem z njim pa je opazil, da je zelo pozoren, sočuten, pripravljen poslušati. Prevosta je zanimalo, kako živi Cerkev v Sloveniji, kako so ljudje, kako konkretno delujejo župnije, kako je z versko svobodo in druge vsakdanje stvari.

»Iz tega vidika sem bil zelo vesel, da je bil imenovan na to mesto, ker se mi zdi, da bo resnično človek za ta čas, ko potrebujemo sočutje, pozornost,« je dejal.

Izpostavil je, da so pričakovanja in želje po papeževem obisku v Sloveniji, ki ga v preteklih dveh pontifikatih ni bilo, velike. »Obisk je seveda stvar dogovora z Republiko Slovenijo, z državnimi oblastmi. Do sedaj so zadnje vlade in predsedniki Republike Slovenije večkrat izrazili povabilo papežu, tako Frančišku kakor tudi Benediktu XVI., in verjamemo, da bodo to povabilo tudi ponovili in da se bomo tudi dogovorili med seboj in s svetim sedežem, da bo neka priložnost, da pride tudi v Slovenijo,« je dejal Saje.

Papež Leon XIV. bo očitno poskušal povezovati različne struje v Cerkvi.

Preberite še: