Škocjan zadišal po kruhu: več kot 130 hlebov, štirje popolni mojstri peke

»Že v osnovni šoli šoli sem pekla kruh. Mama mi je namreč umrla, ko sem bila stara sedem let. Oče je ostal sam s šestimi otroki. Tako smo se morali znajti in ničkolikokrat smo s sestrami pekle kruh, če smo le imele s čim. No, koruzno moko smo običajno vedno imeli pri hiši, pa smo z mlekom zmešali in dali peči,« je dejala 84-letna Jožefa Tršinar iz Gorenjih Dol pri Škocjanu. Ti štirje so dobili vseh 80 točk. Je ena od štirih, ki so na nedavnem ocenjevanju kruha v Škocjanu osvojile vseh 80 točk, spekla je popoln ajdov kruh z orehi. Med najboljšimi so bili še Branka Matko iz Malih Poljan, ki je...