Skočil v bazen, a očetu ni bilo pomoči

Neizmerna žalost je zavela med Slovenjgradčani, potem ko je v sredo umrl 41-letni Mitja Škorjanc, ki se je v nedeljo z mladoletnim sinom in prijateljem še kopal v slovenjgraškem bazenu. Kot smo izvedeli, naj bi sin zaznal, da se je oče znašel v težavah, in mu je skušal pomagati. To so nam potrdili tudi na Policijski upravi Celje. »41-letni moški, sicer tudi potapljač, je na bazen prišel z mladoletnim sinom in prijateljem. Po prvih podatkih naj bi sin opazil, da je z očetom, ki je plaval pod vodo, nekaj narobe, zato je skočil v vodo in mu poskušal pomagati. Na pomoč mu je takoj priskočil tudi ...